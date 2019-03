Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 67 de ani suspectat ca si-a ucis sotia, într-un apartament din Capitala în care, luni seara, a izbucnit si un incendiu, este fost politist, au declarat surse din rândurile anchetatorilor, care afirma ca pe numele barbatului ar fi

- Luni seara, politistii Sectiei 11 au fost sesizati referitor la un incendiu izbucnit intr-un apartament aflat in zona de competenta. La fata locului au ajuns mai multi agenti de siguranta publica si un echipaj SMURD, care au reusit sa patrunda in apartament si au gasit in interior doua persoane, sot…

- Un barbat de 67 de ani a fost retinut si urmeaza sa fie prezentat Tribunalului Bucuresti cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile, fiind acuzat de omor asupra unui membru al familiei și distrugere prin incendiere.Potrivit unor surse judiciare, barbatul este fost subofiter, pensionandu-se…

- Tanara din Buzau gasita carbonizata in apartamentul sau a fost omorata de fostul iubit. Este pista pe care merg anchetatorii. De altfel, aceștia l-au și reținut pe barbat, pentru omor calificat.

- Ordin pe protectie emis de politistii din Blaj Politistii din Blaj il cerceteaza penal pe un barbat din municipiu, pentru violenta in familie, amenintare si distrugere. Pe numele lui, politistii au emis un ordin provizoriu de protectie si l-au indepartat din locuinta. La data de 15 februarie 2019,…

- Avem nevoie de legi bune, create pentru siguranța cetațenilor, iar una din aceste legi este cea impotriva violenței domestice, care incepand din 28 decembrie 2018, a intrat in vigoare și care permite de altfel polițiștilor sa emita ordin de protecție provizoriu. In Romania secolului 21 acest tip de…

- Ieri, 17 ianuarie 2019, politistii Postului de Politie Rosia Montana au intervenit la o locuinta din comuna, unde au fost semnalati, ca, in mod frecvent, sunt provocate scandaluri. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca barbatul, in varsta de 49 de ani, in mai multe randuri a venit…

- Ordine de protectie provizorii emise de politistii din Alba In ultima saptamana, politistii din Alba au emis 3 ordine de protectie provizorii pentru victime ale violentei domestice. Trei barbati din Aiud, Sebes si din comuna Ighiu, care si-au agresat membrii familiei, au fost indepartati, temporar,…