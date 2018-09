Ucisă de soţ, după ce abia se întorsese din Italia Ieseanca a fost stransa de gat si lovita in zona capului la orele pranzului in urma unei discutii in contradictoriu pe care a avut-o cu sotul ei. Potrivit unor surse din ancheta, se pare ca cearta dintre soti ar fi pornit dupa ce femeia si-a manifestat intentia de a merge la munca in strainatate, barbatul ei nefiind de acord cu acest lucru. Dupa ce si-a agresat sotia, individul a sunat la 112 iar la fata locului a ajuns inclusiv un elicopter SMURD. Ef (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situatie in cazul Nicoletei Caciula, o romanca ce a fost gasita moarta in casa care ii luase foc. Deși inițial s-a crezut ca femeia a murit din cauza incendiului, ancheta a scos la iveala detalii infioratoare: a fost ucisa. In mai puțin de o luna de la sinistrul, incident, anchetatorii…

- O romanca a fost ucisa de propriul nepot, in Italia. Femeia in varsta de 46 de ani a fost strangulata și incendiata in casa. Principalul suspect este chiar nepotul ei, un tanar de 22 de ani. Nicoleta Caciula a fost gasita fara suflare de pompieri in locuința sa din Brunico, un oraș din Italia. Trupul…

- Romanca ucisa de propriul nepot in Italia. Nicoleta Caciula, in varsta de 46 de ani, a fost gasita moarta, dupa ce a fost strangulata și incendiata in casa. Legiștii au stabilit ca romanca a fost...

- Sfarsit tragic pentru o femeie dn Botosani, care tocmai se intorsese de la munca din strainatate. Femeia, care a muncit pana de curand in Italia, s-a intors acasa, in Botosani, insa gandurile sinistre au facut-o sa-si puna capat zilelor.

- Soarta Uniunii Europene este in joc in timpul summitului pe tema migrației care se desfașoara in aceste zile la Bruxelles. Oricat de dramatica ar suna aceasta afirmație, ea nu a fost facuta doar de eurosceptici ci și de personalitați importante la nivelul UE, precum Angela Merkel și Jean Claude Junker,…

- Indexul Global al Pacii a publicat un clasament cu celer mai sigure țari din lume in 2018, iar clasamentul arata ca Romania se afla pe locul 24 din cele 163 de țari luate in calcul. Cea de-a 12-a ediție a clasamentului realizat de Institutul pentru Economie și Pace releva faptul ca, pentru al 11-a…

- În urmatoarea perioada, “studenții” vor avea programate câte doua antrenamente zilnice, urmând ca primul meci de pregatire sa se desfașoare pe 4 iulie, de la ora 18:00, contra celor de la FC Avrig. De asemenea, programul mai cuprinde o partida amicala pe 7 iulie, tot…