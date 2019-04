Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 30 de ani a murit astazi dupa ce a fost injunghiata de fostul iubit. Potrivit RomaniaTv.net, tragedia a avut loc intr unul dintre dormitoarele conductorilor de tren din depoul statiei Timisoara Nord. Se pare ca femeia de 30 de ani a fost ucisa in timp ce statea de vorba cu o prietena.…

- Crima teribila in zona depoului de locomotive din Timișoara. O femeie care lucra la o firma de curațenie a fost injunghiata și a murit la scurt timp. Strada Dunarea a fost impanzita de polițiști, care au inceput cercetarile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele in care s-a petrecut groaznicul…

- Crima in Maramures, la Sighetu Marmatiei. O mama a fost injunghiata mortal de fostul iubit, chiar in fata copiilor ei. Tragedia arata din nou ca autoritatile din Romania nu reusesc sa protejeze femeile care cer ajutor.

- Injunghiata in urma unui conflict la betie. O femeie a fost gasita fara suflare in propria locuinta, dupa ce concubinul acesteia ar fi ucis-o. Crima s-a petrecut ieri, in jurul orei 19:00, in sectorul Botanica al Capitalei.

- Crima ingrozitoare intr-un sat din Bihor. O tanara de 22 de ani, mama a doi copii, a fost injunghiata mortal de fostul iubit, care este tatal micuților, potrivit stirileprotv.ro.Femeia a vrut sa plece de acasa impreuna cu minorii, iar individul a rabufnit și a atacat-o. Dupa cumplita fapta,…