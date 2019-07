UCIS în bătaie în parcarea unui supermarket Corpul neinsufletit al unui barbat in varsta de aproximativ 45 de ani, cu urme de violenta, a fost gasit in parcarea unui supermarket din sectorul 2. „In dimineata de 15 iulie 2019, in jurul orei 04:00, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca in parcarea unui complex comercial de pe raza sectorului 2 a […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

