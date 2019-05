Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 27 martie 2019, in jurul orei 19.00, politistii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe strada Noua din comuna Șona, l-au depistat pe un barbat de 31 de ani, din comuna Sona, in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Un barbat a fost ranit dupa ce o butelie a explodat intr-o casa din comuna gorjeana Bengesti Cioca, victima fiind transportata la spital de catre rude. Din primele informatii, deflagratia s-a produs din cauza unei acumulari de gaze, potrivit Mediafax.Potrivit reprezentatilor Inspectoratului…

- Un barbat din comuna Sibot, care anul trecut a furat o poarta metalica de acces in perimetrul de protectie al autostrazii A1, a fost prins, marti, de politistii din Alba. Este vorba despre un barbat de 37 de ani, din comuna Sibot, banuit de savarsirea unei infracțiuni de furt sesizata politiei la data…

- Polițiștii din cadrul Postului de poliție Voicești și Poliției municipiului Dragașani au depistat in flagrant delict un barbat banuit de furt calificat. La data de 4 martie a.c., polițiștii au depistat in comuna Voicești un barbat din comuna Gradinari, județul Olt, care ar fi sustras trei ovine de la…

- Courtney Newlans, o mamica din Scoția, in varsta de doar 19 ani, a fost gasita moarta in propria casa. Fata locuia impreuna cu bebelușul ei doar cinci luni și familia ei s-a alaramat dupa ce tanara nu a mai raspuns la telefon. Cele care au anunțat autoritațile au fost sora și mama lui Courtney. Polițiștii…

- In urma analizarii condițiilor favorizante ale comiterii furturilor din locuința s-a constatat ca 1 din 4 furturi sunt comise din cauza neglijenței proprietarilor, care nu iau suficiente masuri de protejare a locuințelor atunci cand sunt plecați și la domiciliu nu ramane nimeni. In data de…

- Un barbat a fost depistat de politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla conducand sub influenta alcoolului. Joi, 7 februarie, in jurul orei 18.30, politistii de la Sectia 7 Politie Rurala Gherla au depistat un barbat de 62 de ani din comuna Catina, judetul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe…