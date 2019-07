Situatie absolut ingrijoratoare: ultimele cifre vehiculate in mediul medical iesean arata ca aproximativ 20-25- din persoanele care ajung in Clinica de Recuperare Cardiovasculara de la Spitalul Clinic de Recuperare din cauza problemelor cardiovasculare sunt tineri sub 40 de ani. Medicii sustin ca fenomenul este de la an la an unul tot mai alarmant, mai ales avand in vedere ca, daca in urma cu mai multi ani afectiunile cardiovasculare erau asociate cu var (...)