Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Lepa, ucigașul polițistului din Județul Timiș a fost gasit in aceasta dimineața spanzurat in celula sa din Penitenciarul de pe strada Popa Șapca din Timișoara, scrie Press Alert. Acesta era singur in celula. In acest moment se fac, inca, manevre de resuscitare. Marcel Ionel Lepa, care l-a impușcat…

- Marcel Lepa, ucigașul polițistului Cristian Amariei, a fost gasit spanzurat in celula sa din Penitenciarul de pe strada Popa Șapca din Timișoara. Acesta era singur in celula și a fost descoperit de agenții care asigurau paza. In acest moment se fac, inca, manevre de resuscitare. Vom reveni cu amanunte.…

- Ionel Marcel Lepa a fost gasit spanzurat in celula sa, anunța Antena 3, luni dimineața. Medicii au incearcat sa-l resusciteze, aflandu-se in celula sa din Penitenciarul din Timișoara. Aceștia l-au...

- Ucigașul polițistului din Timiș, Marcel Ionel Lepa, s-a spanzurat luni dimineața in penitenciar, anunța surse judiciare pentru știripesurse.ro. O echipa SMURD este la fața locului, iar medicii fac manevre de resuscitare. Lepa se afla de joi la Penitenciarul „Popa Șapca" din Timișoara, dupa ce fusese…

- Marcel Lepa, ucigașul polițistului Cristian Amariei, a fost gasit spanzurat in celula sa din Penitenciarul de pe strada Popa Șapca din Timișoara. Acesta era singur in celula. In acest moment se fac, inca, manevre de resuscitare. Vom reveni cu amanunte. Articolul Marcel Lepa, ucigașul polițistului Amariei,…

- Politistii l-au prins marti dimineata pe Marcel Ionel Lepa, barbatul acuzat ca l-a omorat duminica pe un barbat din Timis. Lepa a fost capturat intr-o locuinta aflata la sapte km de Timisoara.

- Procesul in care sunt judecați, printre alții, fostul procuror șef al DIICOT Alba Iulia, Ioan Mureșan și fostul comisar șef al BCCO Alba Iulia, Traian Berbceanu pentru fapte de represiune nedreapta respectiv luare de mita a continuat luni, 3 iunie, la Inalta Curte de Casație și Justiție cu audierea…

- Eduard Colison In totala contradicție cu discursul sau clasic, care este de obicei plat, fostul premier Dacian Cioloș a avut duminica, 12 mai, la Timișoara, o ieșire care ar putea fi caracterizata drept violenta la adresa președintelui Klaus Iohannis. ”Președintele țarii trebuie sa iși asume decizii.…