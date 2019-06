Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Lepa, ucigașul polițistului Cristian Amariei, a fost capturat de catre polițiști, marți dimineața, în localitatea timișeana Remetea Mare, în urma activitaților informativ-operative desfașurate, anunța surse judiciare.Criminalul a fost luat prin surprindere, într-o…

- Un moment de reculegere a fost tinut luni si de politistii de la IPJ Dambovita alaturi de inspectorul sef, cms. sef de politie, Sorin Paun. Acestia i-au adus un omagiu lui Cristian Amariei, colegul lor cazut la datorie, impuscat de suspectul pe care il urmarea, langa Timisoara. Timp de 1 minut, politistii…