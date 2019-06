Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a ucis un politist in apropiere de Timisoara a fost prins Foto arhiva Barbatul care a ucis un politist în apropiere de Timisoara a fost prins în aceasta dimineata, dupa doua zile de cautari. Sute de oameni ai legii au fost mobilizati pe urma fugarului. E…

- In urma activitaților informativ operative desfașurate de polițiști, barbatul care l-a ucis pe polițistul din județul Timis a fost depistat, in aceasta dimineața... The post Cum a fost prins Ionel Marcel Lepa, ucigasul politistului din Recas. Imagini video appeared first on Renasterea banateana .

- Ionel Marcel Lepa, barbatul care a impuscat un politist din Timis, in timpul unei misiuni, a fost prins in noaptea de luni spre marti, in jurul orei 4.45 in casa bunicii unui prieten de-ai sai din localitatea Remetea Mare. Arma cu care a fost ucis politistul a fost gasita asupra lui...

- Marcel Lepa, criminalul polițistului din Timiș, a fost prins marți dimineața, la șapte kilometri departare de locul crimei, in urma unei ample misiuni de cautare ce a durat mai bine de 24 de ore.

- Marian Godina, polițist la Serviciul de Acțiuni Speciale (SAS), a comentat prinderea lui Ionel Marcel Lepa, barbatul cautat pentru uciderea unui polițist din Timiș, in timpul unei misiuni, și ranirea unui altui agent.

- Dupa aproape 48 de ore de cercetari, scotociri si verificari, cel mai cautat infractor dn Romania a fost incoltit de o echipa de flagrant a Biroului de Operatiuni Speciale, impreuna cu o echipa de la SIAS. S-a intamplat la ora 4.45, in noaptea de luni spre marti. Ionel Marcel Lepa a fost incercuit marti…

- Barbatul care a impuscat mortaul un politist aflat in misiune, in localitatea Izvin din judetul Timis, a fost si el ranit in zona umarului de un alt politist. Agresorul de numeste Ionel Marcel Lepa si este cautat pentru talharie, relateaza News.ro.Citește și: Primele imagini de la asasinatul…