Stiri pe aceeasi tema

- Mark David Chapman a ramas in memoria colectiva ca barbatul care a ucis unul dintre cele mai mari staruri pe care lumea le-a avut: John Lennon. In jur de ora 10:50 seara, pe 8 decembrie 1980, Lennon și soția sa Ono se intorceau acasa, la apartamentul lor din New York, cand Mark David Chapman l-a impușcat…

- Ucigasul legendarului John Lennon a spus in timpul unei audieri recente ca a avut „o lupta interioara” inainte de a apasa pe tragaci, in urma cu aproape 38 de ani și ca se ruga chiar pentru o modalitate de a nu-și indeplini planul.

- Ucigasul emblematicului muzician rock John Lennon isi aminteste de ''lupta sa interioara'' in legatura cu ceea ce era pe cale sa faca, inainte de a apasa pe tragaci acum aproape 38 de ani, si chiar se ruga pentru o modalitate de a nu-si duce la indeplinire planul, conform transcrierii…

- Iata ce iti aduce in functie de zodie energia zodiei Scorpionului aici! Ai nevoie sa fii curajos si sa tii de adevarul tau fara compromisuri ce nu te reprezinta cu adevarat. Energia Scorpionului nu este pentru cei slabi de inima... Daca iti joci cartile cum trebuie, fara sa faci compromisuri,…

- Mark David Chapman, barbatul care l-a ucis pe John Lennon in 1980, din dorinta de notorietate, va ramane in arest dupa ce i-a fost respinsa cererea de eliberare sub supraveghere pentru a zecea oara, potrivit Associated Press.

- Mark David Chapman are 63 de ani acum. Iar ziua din decembrie 1980, cand a zguduit lumea muzicii cu crima sa, i-a schimbat pentru totdeauna viata. Practic, Mark si-a petrecut de atunci viata dupa gratii. A fost inchis in 1981, dupa ce l-a impuscat pe John Lennon chiar in fata sotiei lui, Yoko Ono,…

- Barbatul care l-a ucis pe legendarul John Lennon a depus a zecea cerere pentru liberare condiționata. Mark David Chapman a ispașit 20 de ani din condamnarea la inchisoare pe viața primita dupa asasinarea co-fondatorului Beatles.

- Mark David Chapman are 63 de ani acum. Iar ziua din decembrie 1980, cand a zguduit lumea muzicii cu crima sa, i-a schimbat pentru totdeauna viata Mark, la momentul arestarii, in 1980 Practic, Mark si-a petrecut de atunci viata dupa gratii. A fost inchis in 1981, dupa ce l-a impuscat pe John Lennon…