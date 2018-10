Stiri pe aceeasi tema

- Un nou suspect a fost arestat in localitatea Stade, la circa 45 km vest de orasul german Hamburg, in legatura cu uciderea jurnalistei bulgare Viktoria Marinova de la o televiziune din Ruse, informeaza miercuri...

- Suspectul principal in cazul uciderii jurnalistei Viktoria Marinova este Severin Krasimirov, un tanar dintr-un cartier de romi al orasului Ruse. Dupa asasinat a fugit in Germania, unde a fost si arestat si urmeaza sa fie extradat in Bulgaria pentru a fi anchetat si judecat.

- Principalul suspect in cazul uciderii jurnalistei Viktoria Marinova a fost retinut, a anunțat miercuri dimineața o televiziune din Bulgaria. Procurorul general de la Sofia a confirmat informația.

- Suspectul principal in cazul uciderii jurnalistei Viktoria Marinova este Severin Krasimirov,un tanar dintr-un cartier de romi orasul Ruse. Dupa asasinat a fugit in Germania, unde a fost si arestat si urmeaza sa fie extradat in Bulgaria pentru a fi anchetat si judecat.

- Un cetatean bulgar a fost arestat marti seara in Germania, pentru violarea si asasinarea ziaristei Viktoria Marinova la Ruse, in nordul Bulgariei, au anuntat miercuri oficialitatile de la Sofia.

- Un cetatean bulgar a fost arestat marti seara in Germania in cazul asasinarii jurnalistei de televiziune Viktoria Marinova, au confirmat miercuri autoritatile bulgare, transmit agentiile internationale de presa, potrivit Agerpres. „Ancheta a permis identificarea unui barbat care a fost arestat ...

- Suspectul in cazul jurnalistei bulgare Viktoria Marinova a fost identificat ca fiind Severin Krasimirov, un tanar de 21 de ani. Politia ar fi gasit sangele victimei pe hainele sale, conform unor surse citate de site-ul nova.bg, relateaza News.ro. Conform unor informatii neconfirmate oficial,…

- Un nou suspect a fost arestat in localitatea Stade, la circa 45 km vest de orasul german Hamburg, in legatura cu uciderea jurnalistei bulgare Viktoria Marinova de la o televiziune din Ruse, informeaza miercuri publicatia bulgara 168 Chasa, citata de dpa.