- Barbatul care miercuri dimineața a omorat un om intr-un parc din Faget și a ranit alte cinci persoane a fost prins noaptea trecuta, puțin dupa ora 2, in apropierea casei sale din localitatea Bichigi. Ionel Boldea, de 33 de ani, a fost capturat de polițiști dupa aproximativ 18 ore de cautari.…

- Ionel Boldea, barbatul cautat de toata lumea dupa asasinatul de la Faget și atacurile de la Temerești, a fost capturat, in aceasta dimineața, in jurul orei 2,30, de catre un echipaj al Poliției de Frontiera in localitatea Bighici, la cateva sute de metri de locuința sa. In toate localitațile din Polițiștii…

- Martorii povestesc ca politistii l-au lasat pe Ionel Boldea sa se spele la baie, asteptand sa-l incatuseze dupa ce iese. Criminalul a scapat de politisti, fugind cu o masina furata. Oamenii legii nu l-au putut prinde nici dupa ce acesta a facut accident.

- Timiș: Criminal cautat de polițiști dupa ce a injunghiat patru persoane Politia din Timis cauta un criminal periculos care a ucis în aceasta dimineata un barbat si a ranit si agresat alte 5 persoane. Cel cautat se numeste Ionel Boldea si are 33 de ani. Corespondenta noastra Alina…

- Polițiștii timișeni sunt din nou in alerta, dupa ce un barbat a fost injunghiat mortal, la Faget, iar agresorul a fugit. Atacul a avut loc pe stadionul din localitate, unde victima alerga impreuna cu soția sa. Cei doi au fost atacați de un barbat, care i-a lovit, cel mai probabil cu un cuțit.…