- Ionel Boldea a fost prins in noaptea de miercuri spre joi, la un filtru al poliției, in localitatea Bichigi, in apropiere de casa sa. Se afla la volanul unui autoturism pe care se pare ca l-ar fi furat și le-a spus oamenilor legii ca mergea acasa sa faca un duș. Dupa ce a scapat de urmarirea…

- Tânarul care a ucis un barbat și a ranit alte cinci, miercuri, în zona orașului Faget, a fost prins de catre polițiști joi dimineața într-o mașina, în apropiere de locuința sa, individul neopunând rezistența, potrivit Mediafax.Potrivit unor surse judiciare, Ionel…

