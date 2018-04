Stiri pe aceeasi tema

- Medicii Mircea Tusciuc si Paul Iancu din Slatina au fost condamnati, miercuri, de Curtea de Apel Craiova la cate trei ani si jumatate de inchisoare cu executare intr-un dosar in care au fost judecati pentru ucidere din culpa, decizia instantei fiind definitiva.Instanta a mai decis ca celor…

- Barbatul de 52 de ani, din municipiul Motru, care a ajuns in arest preventiv pe 1 august 2017, dupa ce și-a ucis iubita, o femeie de 34 de ani, a aflat marți seara sentința finala, la Curtea de Apel Craiova. Instanța din Banie a stabilit decizia definitiva chiar la prima infațișare, dupa…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat sa condamne la patru ani și noua luni de inchisoare un craiovean de 30 de ani, acuzat de comiterea infracțiunii de vatamare corporala din culpa. Pedeapsa a fost contopita cu una ...

- In penultima zi a lunii martie, 16 judecatori de la Judecatoria Targu-Jiu s-au adresat Tribunalului Gorj aratand ca sunt discriminați salarial fața de alți colegi de-ai lor magistrați. In dosarul nr. 5097/90/2017, cei 16 (unii fiind pensionați) cer instanței sa recunoasca ,,starea de discriminare…

- Agentul Gabriel Negoița, de la Poliția municipiului Targu-Jiu, judecat pentru luare de mita, poate din nou sa poarte arma. Aceasta este decizia Tribunalului Gorj, menținuta vineri de Curtea de Apel Craiova, care a respins acțiunea procurorilor dupa contestație. Instanța a admis solicitarea…

- Brasoveanul plecat la Baia Mare sa-si intalneasca iubita cunoscuta pe o rețea de socializare, care a fost aruncat zilele trecute in apele raului Sasar, a decedat in noaptea de vineri spre sambata la Spitalul Judetean de Urgenta „Constantin Opris” din Baia Mare. Suspectii in acest caz, o…

- Codruț Oprea, polițistul lovit cu o sticla in cap de un interlop, este in coma de 8 ani. Ofițerul de la combaterea crimei organizate care a fost rapus de lovitura fulgeratoare a lui George Daniel Uta, din clanul ”Ghenosu, nu mai are nicio șansa la o viața cat de cat normala. Tanarul este imobilizat…

- Locatarii Caminului Social din Motru sunt revoltati ca au fost pusi sa plateasca o parte din facturile la utilitati. Pana anul trecut, oamenii nu achitau nici chirie. Totul era platit din conturile primariei. Curtea de Conturi a dispus ca prima...

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, miercuri, sa condamne la 16 ani de inchisoare un craiovean, de 37 de ani, acuzat ca a intrat in curtea unui barbat și l-a ucis. In același dosar, fratele inculpatului, care ...

- Primarul din Stejari s-a dat singur in judecata pentru a primi un spor incasat ilegal. Cum era vorba despre un spor de 50 la suta din salariu, și-a incercat norocul, crezand ca va avea caștig de cauza in instanța, precum a avut precedesorul sau in funcție, care a primit banii fara probleme. Edilul Robert…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins, joi, solicitarea de intrerupere a executarii pedepsei din motive medicale, formulata de tortionarul Alexandru Visinescu, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat. Acesta executa o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitatii. Decizia…

- Magistrații Tribunalului Gorj au decis, marți, arestarea preventiva a celor doi tineri, un cetațean albanez și un tanar din Balteni, acuzați de trafic ilicit de droguri de mare risc și introducerea in țara de droguri de mare risc. Imediat dupa ce au aflat hotararea, inculpații au contestat-o…

- Barbatul omorat avea 64 de ani si era vecin cu criminalul. Ghinionul sau a fost acela de a fi pe scara blocului in momentul in care ucigasul a parasit apartamentul in care a comis cumplitul asasinat. Mama barbatului ucis face marturisiri cutremuratoare. "A murit jos ca un caine, mama...…

- Social-democrații gorjeni susțin in continuare ca nu au temeri in ceea ce privește posibilitatea de a pierde membri de partid, chiar și dupa ce PRO Romania, partidul inființat de Victor Ponta a obținut personalitate juridica. Chiar și așa, Florin Carciumaru, președintele PSD Gorj nu da prea multe șanse…

- O persoana necunoscuta a aruncat un dispozitiv exploziv, probabil o grenada de mana, catre cladirea ambasadei SUA in Muntenegru, dupa care atacatorul s-a aruncat in aer, anunta Reuters.Guvernul de la Podgorica a anuntat joi pe contul sau de Twitter ca la o jumatate de ora dupa miezul noptii,…

- Melania Renghea l-a injunghiat, pe data de 26 decembrie 2012, in masina sa, pe Gheorghe Barbu, superiorul sau de la acea vreme, pe care il acuza de santaj. Politista a fost condamnata la 5 ani de inchisoare pentru tentativa de omor de magistratii Curtii de Apel Craiova in anul 2016.

- Barbatul care și-a ucis iubita, iar apoi s-a aruncat de la etajul șapte al unui bloc, era medic stomatolog. Iar femeia injunghiata ar fi fost model si cantareata in strainatate. Aceasta apare intr-un videoclip, sub denumirea „I know you want it".

- Un barbat, de 53 de ani, din Motru a fost condamnat de Tribunalul Gorj, la 30 de ani de inchisoare cu executare pentru comiterea infractiunii de omor. Ion Jianu a fost arestat la inceputul lunii august a anului trecut, dupa ce si-a ucis in bataie concubina. Femeia era supusa periodic batailor si jignirilor,…

- Remus Cepareanu, fiul fostului șef al Serviciului Poliție Rutiera Olt – Ovidiu Cepareanu, s-a intors in inchisoare, dupa ce a primit o noua sentința intr-un dosar de conducere sub influența alcoolului. Curtea de Apel Craiova a pronunțat marți, 13 februarie, ...

- Cu mai bine de 30 de ani in urma, o clasa de copii, cu varste cuprinse intre 6 și 8 ani, a pus un mesaj intr-o sticla, pentru un proiect școlar in orașul natal din Forfar, Scoția. Profesoara micuților a dat-o unui pescar, iar acesta a aruncat-o in Marea Nordului.

- Barbatul care l-a injunghiat pe tanarul de 24 de ani, din Bumbești-Jiu, in plina strada, a ieșit ieri din arestul Poliției Gorj, dupa ce a contestat masura de arestare preventiva dispusa la Tribunalul Gorj. Curtea de Apel Craiova l-a trimis, insa, tot dupa gratii, acțiunea fiind respinsa.…

- La sfarsitul anului 2016, Anton Balmus, un barbat de 47 de ani, si-a lovit concubina cu un cutit in zona umarului drept, iar aceasta a murit cateva ore mai tarziu la spitalul din Targu Bujor din cauza hemoragiei. Ancheta politistilor a scos la iveala un alt lucru tulburator. Copilul de 8 ani…

- Pe raza localitatii Foltesti, politistii din cadrul Postului de Politie Mastacani au depistat, la data de 26 ianuarie a.c., in jurul orei 14:00, un barbat de 24 ani, pe numele caruia Curtea de Apel Galati emisese un mandat de executare a pedepsei inchisorii de 7 ani si 8 luni. Tanarul, condamnat pentru…

- Un litigiu intre actualul primar de Turcinești, Dumitru Modrea, și fostul primar al localitații, Vasile Gogalniceanu, declanșat in noiembrie 2016, a fost tranșat recent de catre Curtea de Apel Craiova in favoarea alesului PSD, in prezent referent agricol in cadrul instituției. Totul deoarece…

- Fostul lider de sindicat din cadrul mineritului din Motru, Cristea Flueratoru, a primit un termen de incercare mai mare din partea magistratilor gorjeni, ca urmare a condamnarilor cu suspendare pe care le are la activ. Tribunalul Gorj a fost sesizat ...

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, ieri, stramutarea la Alba Iulia a dosarului in care Diana Boerica, fiica omului de afaceri Genica Boerica, este acuzata de evaziune fiscala, alaturi de alți cinci inculpați. Hotararea instanței vine dupa ...

- Curtea de Apel Craiova a stabilit, ieri, verdictul pentru cei patru angajați ai Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, in dosarul care vizeaza infracțiunile de favorizare a faptuitorului și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Ofițerul Cziko-Nanu Florin-Grigore…

- Curtea de Apel Craiova i-a dat recent dreptate viceprimarului Gheorghe Benga in litigiul cu Primaria și Consiliul Local Samarinești dar și cu PSD Gorj, partid care la cererea primarului Marian Ardeiu i-a retras sprijinul politic respectivului, edilul indepartandu-l apoi din funcție. Benga revine…

- Anda Calin, femeia care l-a facut tata pentru a doua oara pe Liviu Varciu, iși ocupa timpul nu doar cu creșterea fetiței lor, dar și cu acte caritabile. Așadar, multe surprize pentru artist, in ultima perioada, cand viața sa s-a schimbat total. Liviu Varciu traiește o frumoasa perioada din viața sa.…

- Un barbat din judetul Iasi si-a ucis sotia din cauza geloziei la doar cateva zile dupa ce, impreuna, si-au cununat unul dintre baieti. Tragedia a avut loc in comunitatea romano-catolica din comuna Halaucesti, iar itele acestui caz au fost deslusite de justitie recent. Danut Lupu, barbatul de 50 de ani…

- Postul de Politie Peștișani a fost sesizat cu privire la faptul ca in curtea Liceului din localitate un barbat a agresat un elev. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca un barbat de 37 de ani, din localitate, a venit in curtea liceului și a amenințat mai multi elevi, iar pe un…

- Un barbat din Motru a fost reținut sambata pentru 24 de ore și apoi pus sub control judiciar pentru 60 de zile pentru incalcarea unui ordin de protecție. Barbatul de 38 de ani avea interdicție sa se apropie de fosta lui iubita inca...

- Vasluianul arestat dupa ce si-a ucis concubina cu mai multe lovituri de cutit era cunoscut in Romania ca o persoana violenta, acuzat, in repetate randuri de furturi, scandaluri sau violuri. (VEZI AICI: O romanca a fost ucisa pe o strada din Londra! Politistii britanici au arestat un barbat din Vaslui)