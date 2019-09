Uciderea unei tinere palestiniene, în numele onoarei, declanșează proteste Moartea unei tinere palestinene, ucisa în numele onoarei în Cisiordania, a stârnit reacții de furie și un apel pentru dreptate, scrie DW.



Uciderea tinerei pe nume Israa Ghrayeb a declanșat o serie de proteste din partea femeilor palestinene, care au avut loc luni.



Ghrayeb, în vârsta de 21 de ani, a murit pe 22 august. Activiștii susțin ca aceasta a fost batuta crunt de membrii familiei sale, ei intenționând sa comita o crima pentru onoare. Atacul a fost provocat de o fotografie a unui barbat care o ceruse recent în casatorie, pe care ea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Continua dezvaluirile halucinante privind relațiile dintre poliție și lumea interlopa din Caracal. Remus Radoi, patronul mai multor companii de securitate din zona susține ca a fost amenințat cu moartea și a cerut sprijin de la DIICOT. Procurorii l-au indemnat sa sune la poliție, insa oamenii legii…

- In satul Cornești, doi soți și șase copii traiesc intr-o casa insalubra, aflata in pericol de prabușire. Trebuie construita o alta noua, iar lucrarile deja au inceput… Parinții celor șase copii și reprezentanții parohiei au turnat fundația unei noi case, acum cateva zile. Familia a cumparat…

- Moartea nepoatei lui Robert F. Kennedy se adauga la o serie de tragedii care au lovit timp de generații proeminenta dinastie politica a Americii. Saoirse Kennedy Hill a murit joi în casa familiei din Hyannis Port, Massachusetts. Mama ei, Courtney Kennedy Hill, era unul din cei 11 copii ai candidatului…

- Ekaterina Karaglanova avea 24 de ani și un success impresionant in mediul virtual. Moartea ei a șocat pe toata lumea. Trupul fetei a fost gasit intr-o valiza. Ekaterina Karaglanova, o tanara de numai 24 de ani a fost gasita moarta in apartamentul ei din Moscova. Descoperirea a fost una șocanta, cadavrul…

- Anda Calin și Liviu Varciu traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp. Cei doi au impreuna o fetița, insa se gandesc deja la al doilea copil. „Ne dorim extrem de mult un al doilea copil. Ne-ar placea sa fie baiețel. Liviu iși dorește nespus de tare un baiat. Lucram la acest lucru, dar cand…

- Rius Vernandes, un cunoscut vlogger, a postat sambata un videoclip pe Instagram in care arata meniul scris pe o bucata de hartie de caiet, alaturi de textul: "Meniul este inca in curs de imprimare, domnule".Postarea sa a devenit virala - in urma sa mai multi utilizatorii de social media…

- Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca Ioan Maris, în vârsta de 37 ani, din comuna Budești, județul Maramureș, a plecat de la locuința din localitatea Florești, județul Cluj, unde statea în chirie, iar de atunci nu este de gasit. La doua saptamâni de la disparitie,…