- Statele Unite ii vor trage la raspundere pe cei responsabili de asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, de declarat sambata vicepresedintele american Mike Pence, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Poliția investigheaza decesele a doua surori din Arabia Saudita, ale caror cadavre, legate impreuna cu banda, au fost gasite saptamana trecuta pe malul raului Hudson din New York, scrie The Guardian. Surorile, Tala Farea, in varsta de 16 ani, și Rotana Farea, in varsta de 22 de ani, au fost descoperite…

- Procurorii saudiți au afirmat ca persoanele suspectate de uciderea jurnalistului saudit disident Jamal Khashoggi au acționat premeditat, relateaza Deutsche Welle. Colaborator al „Washington Post“, Khashoggi a fost asasinat in consulatul saudit din Istanbul, pe data de 2 octombrie.

- Procurorii sauditi au afirmat ca persoanele suspectate de uciderea jurnalistului saudit disident Jamal Khashoggi, colaborator al „Washington Post“, in consulatul saudit din Istanbul, pe data de 2 octombrie, a fost un act premeditat, relateaza DW.

- Mark Pompeo a fost primit de omologul sau saudit Adel al-Jubeir si de catre ambasadorul in regat al Washingtonului, printul Khaled bin Salman, fiul regelui si fratele printului mostenitor Mohammed bin Salman, a constatat un jurnalist AFP.Luni, dupa ce a discutat la telefon cu regele Salman,…

- Donald Trump a anuntat de asemenea ca il 'trimite imediat' pe secretarul de stat Mike Pompeo in Arabia Saudita pentru a vorbi direct cu regele Salman, conform dpa. 'Tocmai am vorbit cu regele Arabiei Saudite care spune ca nu stie ce s-ar fi putut intampla cu 'cetateanul nostru saudit'',…

- Statele Unite "urmaresc indeaproape" situatia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, dat disparut la 3 octombrie la o zi dupa o vizita la consulatul saudit la Istanbul, a declarat marti secretarul american al Apararii, Jim Mattis, relateaza AFP. "Urmarim situatia indeaproape si actionam in stransa cooperare…

- Un jurnalist saudit critic la adresa puterii de la Riad a disparut dupa ce a mers marti la consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, informeaza miercuri Washington Post, relateaza AFP. Autor al unor articole de opinie pentru Washington Post, Jamal Khashoggi nu a mai fost vazut de cand a…