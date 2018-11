Stiri pe aceeasi tema

- "In stadiul actual, consideram ca o ancheta internationala este indispensabila", a declarat ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, citat de agentia nationala de presa Anadolu. "La inceput, am spus ca formam un grup de lucru cu Arabia Saudita si ca nu intentionam sa prezentam afacerea…

- Saoud ben Ablallah Al-Muajab, care a sosit la Istanbul in noaptea de duminica spre luni, urmeaza sa aiba aici o intrevedere cu procurorul general al Turciei, Irfan Fidan, care conduce anchetele turce asupra uciderii lui Khashoggi. Vizita procurorului saudit survine la doua zile dupa ce Riadul a respins…

- Potrivit uneia din sursele citate, dovada audio este 'convingatoare' si ar putea pune o presiune suplimentara asupra Statelor Unite pentru a face Arabia Saudita raspunzatoare pentru moartea lui Khashoggi. Ramane neclar deocamdata cine i-a pus la dispozitie Ginei Haspel inregistrarea audio. Relatare,…

- Douazeci de angajati ai consulatului, printre care si soferul consulului, au fost audiati de procurori saptamana trecuta, conform unor informatii NTV. Procurorii vor sa obtina declaratii de la 45 de angajati, conform CNN Turk. Ministrul saudit de Externe Adel al-Jubeir a catalogat duminica…

- Potrivit versiunii Riadului, jurnalistul si opozantul saudit a murit in urma unei incaierari, care s-a terminat rau, cu peroane cu care s-a intalnit in misiunea diplomatica. Donald Trump a catalogat credibila explicatia data de Riad cu privire la moartea jurnalistului, care traia de un an in Statele…

- Donald Trump a amenintat Riadul cu consecinte 'foarte grave' daca este confirmata responsabilitatea sa, noteaza AFP. 'Mi se pare cert ca este asa. Este foarte trist', a declarat președintele american, intrebat despre posibilul deces al jurnalistului dat disparut dupa ce a intrat in consulatul Arabiei…

- Donald Trump a anuntat de asemenea ca il 'trimite imediat' pe secretarul de stat Mike Pompeo in Arabia Saudita pentru a vorbi direct cu regele Salman, conform dpa. 'Tocmai am vorbit cu regele Arabiei Saudite care spune ca nu stie ce s-ar fi putut intampla cu 'cetateanul nostru saudit'',…

- Presedintele american Donald Trump a facut marti o remarca mai putin obisnuita despre Arabia Saudita, unul dintre principalii aliati ai SUA, spunand ca l-a avertizat pe Regele Salman al Arabiei Saudite ca nu ar rezista la putere nici "doua saptamani" fara sprijinul armatei americane, relateaza miercuri…