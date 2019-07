Ucidere urși. Controversă cu ordinul ministrului Gavrilescu - pericol de a cădea într-o anumită extremă Dupa acest anunț, au fost inițiate petiții prin care se cere oprirea uciderii urșilor. Au fost și voci care au spus ca vor depune plangeri penale impotriva Ministrului Mediului. "Trebuie sa protejam specia, sa avem grija si de noi, de toti cetatenii. (...) Raman dezamagita si, de multe ori, stupefiata atunci cand ma uit la televizor si vad (...) ca alimentam aceasta tendinta de a apropia ursul cat de mult de noi si de a ne face rau. In loc sa il lasam in pace, ii aruncam deseurile produse de noi, dandu-i posibilitatea sa coboare de la munte la ses si sa intre in anumite orase unde nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

