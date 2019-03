UBER TAXIFY DECIZIE Guvern

"Astazi, in sedinta de Guvern, am adoptat o ordonanta de urgenta indelung dezbatuta in spatiul public si anume OUG de modificare a Legii 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Am operat doua modificari - si anume am transferat atributiile privind organizarea si efectuarea transportului in regim de inchiriere de la autoritatile administratiei publice locale la Autoritatea Rutiera Romana. Aceasta modificare a stat in transparenta decizionala timp de 10 zile, inclusiv autoritatile locale au fost de acord si nu au ridicat observatii vizavi de acest punct", a precizat…