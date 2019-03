Stiri pe aceeasi tema

- Companiilor Uber și Taxify prezinta poziția comuna referitoare la proiectul de OUG pentru modificarea legii taximetriei, care poate duce la limitarea sau dispariția serviciilor alternative de transport urban:„ Apreciem deschiderea Guvernului la dialog și ii asiguram de cooperarea noastra deplina…

- Deputatul USR Cristian Ghinea comenteaza in termeni duri intentia Guvernului de a promova o OUG care sanctioneaza Uber si Taxify, afirmand ca „asa arata un guvern de tampiti”. „Asa arata un guvern de tampiti. In loc sa reglementeze piata pentru a oferi cat mai multe alternative clientilor, in loc sa…

