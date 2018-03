Uber și mașinile autonome - Senzori mai puțini, probleme mai multe Accidentul mortal cu o mașina a Uber in Arizona a dat o lovitura puternica programului de aducere pe strazi a mașinilor care se conduc singure și a scos la iveala detalii neplacute din trecut. Se pare ca Uber a renunțat la cațiva senzori esențiali pentru modul in care o mașina autonoma ”vede” drumul și a luat și alte masuri care au afectat eficiența programului de teste. In plus, se aud tot mai puternic vocile care spun ca Uber nu este o companie de tehnologie de talia Google sau Amazon și nu ar trebui sa aiba planuri atat de indraznețe cu aceste mașini. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

