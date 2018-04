Uber şi-a încetat activitatea în Grecia. Guvernul de la Atena a modificat legea taximetriei Uber, care opereaza in capitala Greciei din 2015, s-a confruntat cu opozitia soferilor de taxi care l-a acuzat de concurenta ilegala. Noile reglementari cer ca fiecare calatorie sa inceapa si sa se incheie la cartierul general al partenerilor sau intr-o zona de parcare, lucru care nu este valabil in toate cazurile pentru Uber. De asemenea, trebuie infiintat un registru digital al tuturor platformelor de ride-sharing si al pasagerilor lor.



"Noile reglementari locale care au fost adoptate recent contin prevederi care afecteaza serviciile de ride-sharing. Trebuie sa evaluam cum si daca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber a anuntat joi ca isi va suspenda operatiunile in Grecia, dupa adoptarea unui act normativ care introduce o reglementare mai stricta in acest sector. Uber, care opereaza in capitala Greciei din 2015, s-a confruntat cu opozitia soferilor de…

- "Romania: autoritatile ofera bani pentru fertilizarea in vitro”, titreaza New York Times si The Washington Post. Publicatiile citeaza The Associated Press, care scrie despre cele doua hotarari luate de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la propunerea primarului general Gabriela…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, miercuri, delegarea unor servicii de la PMB catre companiile municipale. Inainte de sedinta, PMB a retras anexele privind patrimoniul insititutiilor de la care se vor delega serviciile, asfel incat proiectele sa fie votate cu majoritate simpla.

- Ședința de miercuri din Consiliul General al Primariei Capitalei s-a lasat cu cearta. Gabriela Firea a declarat ca va face publica o “lista” cu rudele, iubiții, amantele din primarie ai consilierilor PNL daca nu voteaza bugetul celor 22 de companii municipale. Consiliul General al Primariei Capitalei…

- Primaria Capitalei va avea propriul program de reabilitare termica, separat de cele de la sectoare, potrivit unui proiect de hotarare adoptat miercuri de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Potrivit proiectului, primaria va suporta 80 la suta din costurile lucrarilor, urmand ca asociatiile…

- In acest an, ora de vara se aplica din 25 martie pana in 28 octombrie, cand se va reveni la ora oficiala de iarna. Duminica, 25 martie, cand ceasurile vor fi date inainte cu o ora, va fi cea mai scurta zi din an. Din 25 martie pana in 28 octombrie, perioada orei de vara, diferenta dintre ora…

- „Un pas important este și pentru Spitalul Metropolitan din București. Astazi vom adopta printr-un act normativ acordarea terenului pentru ca acest spital metropolitan despre care s-a discutat atat in ultima perioada și pe care sunt convinsa ca locuitorii municipiului București, dar și cei din provincie,…

- Bucurestiul este din ce in ce mai sufocat de masini, transportul public este un cosmar, in timp ce strazile sunt din ce in ce mai pline de gropi. Aceasta este realitatea pe care o traiesc zi de zi bucurestenii. Iar la aceasta realitate, primarul Gabriela Firea vine cu idei cel putin discutabile…

- Primarul General, Gabriela Firea: "Avem, in sfarsit, un centru cultural menit sa puna in valoare opera si personalitatea lui Dinu Lipatti, dar si un festival care ii poarta numele, inaugurat anul trecut, odata cu centenarul nasterii marelui artist. Si iata ca in anul in care sarbatorim cu totii Centenarul…

- Primaria Municipiului Bucuresti inaugureaza luni, de la ora 19,00, Centrul Cultural Casa Artelor "Dinu Lipatti", care va gazdui, pe parcursul saptamanii viitoare, cea de-a doua editie a Festivalului "I love Lipatti". Potrivit unui comunicat al PMB, la propunerea primarului general Gabriela Firea, Consiliul…

- Curtea de Apel București a respins definitiv apelul USR privind procesul in urma caruia s-a solicitat suspendarea hotararilor Consiliului General al Municipiului București privind inființarea celor 22 de companii municipale.

- "Dau o veste buna locuitorilor din Bucuresti si Ilfov. Aseara, tarziu, si-a incheiat activitatea grupul de lucru de la Guvern si s-a stabilit textul ordonantei prin care va fi transferata ultima bucata de teren (n.r. pentru construirea spitalului metropolitan) la PMB. Va fi pana la urma transferata…

- Judecatorul clujean, Adina Lupea: Este grav ca judecator sa nu mai ai incredere in actele procurorului Judecatoarea Adina Lupea sustine ca, in urma unor dezvaluiri despre modul in care anumiti procurori au administrat probe, un judecator nu are cum sa nu isi puna intrebari. Cat priveste "campul tactic",…

- Gabriela Firea se afla la Chisinau, intr-o vizita oficiala. "In ceea ce priveste promisiunea pe care am facut-o referitoare la elevii si studentii din Chisinau, va informez ca vom oferi un numar de 500 de tabere in sezonul estival pentru elevii din Chisinau si un numar similar pentru studenti", a…

- UE, gata sa sancționeze noua tari, inclusiv Romania, pentru poluare Comisia Europeana va decide miercuri daca lanseaza ori nu procedurile de sanctionare a celor noua state membre UE, printre care se numara si Romania, evaluate in privinta masurilor de imbunatatire a calitatii aerului in zone urbane,…

- Comisia Europeana va decide miercuri daca lanseaza ori nu procedurile de sanctionare a celor noua state membre UE, printre care se numara si Romania, evaluate in privinta masurilor de imbunatatire a calitatii aerului in zone urbane. Karmenu Vella, comisarul UE pentru Mediu, Afaceri maritime si Pescuit,…

- Ministerul Mediului a elaborat recent un proiect de lege privind transpunerea in legislatie a unei directive europene ce prevede tinte exigente in ceea ce priveste reducerea emisiilor unor poluanti atmosferici. Autoritatile romane luau in considerare, anul trecut, posibilitatea de a cere anularea actului…

- Guvernul s-a razgandit in legatura cu o directiva europeana care prevede tinte foarte dure in ceea ce priveste reducerea emisiilor unor poluati atmosferici. Astfel, daca autoritatile romane contemplau anul trecut posibilitatea de a cere anularea actului european la Curtea de Justitie a Uniunii…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a declarat nedumerita joi de faptul ca inca nu a fost realizata evaluarea pachetului de actiuni al Elcen, reiterand ca, in cazul in care valoarea va fi prea mare, Consiliul General al Municipiului Bucuresti ar putea decide sa nu il mai achizitioneze.

- Primaria Capitalei, condusa de Gabriela Firea, a convocat, joi, in regim de urgenta, Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru alegerea noului sef al Regiei Autonome de Distributie si Energie (RADET). Consilierul PNL, Ciprian Ciucu, a precizat, insa, ca Primaria nu este la prima incercare de…

- Decembrie 2016. Consiliul General al Municipiului București voteaza un proiect de hotarare cu privire la achiziția a 400 de autobuze, 100 de tramvaie și 100 de troleibuze destinate parcului rulant al RATB. Dupa șase luni, pe 1 iulie 2017, municipalitatea publica pe site-ul electronic de achiziții publice…

- Primaria Capitalei anunta ca va imprumuta inca 120 de milioane de euro, pentru implementarea unor proiecte de investitii, pe langa bugetul urias de 1,24 miliarde de euro pe care Gabriela Firea il are la dispozitie pentru 2018. "Pentru asigurarea unei dezvoltari durabile a capitalei Romaniei,…

- Proiectul se afla la primul punct pe ordinea de zi a sedintei de joia viitoare. Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a respins, in sedinta din 17 ianuarie, proiectul de hotarare privind preluarea terenului pe care se afla autobaza RATB Pipera. La inceputul lunii februarie,…

- Prim-ministrul Pavel Filip efectueaza, în perioada 16-18 februarie a.c., o vizita de lucru în Bavaria, Republica Federala Germana, unde va participa la Conferința pe probleme de securitate de la Munchen. Printre subiectele discutate la conferinta se numara rolul Uniunii…

- Premierul Pavel Filip va participa la Conferința pe probleme de securitate de la Munchen, Germania.Printre subiectele discutate la conferinta se numara rolul Uniunii Europene in pastrarea echilibrului mondial, pozitia ei fata de Federatia Rusa si Statele Unite ale Americii, criza

- Cu o poluare a aerului accentuata si convocata de Comisia Europeana pe 30 ianuarie pentru depasirea limitelor de emisii destinate protejarii sanatatii europenilor, Germania a decis sa reactioneze. Proiectul vizeaza imbunatatirea calitatii aerului si incurajarea conducatorilor auto de a…

- Serviciul de rezervari de automobile Uber Technologies a confirmat miercuri ca anul trecut pierderi sale au crescut pana la 4,5 miliarde dolari, de la 2,8 miliarde dolari in 2016, la o cifra de afaceri de 7,4 miliarde dolari, informeaza Bloomberg. Cu toate acestea, Uber sustine ca in ultimele…

- Serviciul de rezervari de automobile Uber Technologies a confirmat miercuri ca anul trecut pierderi sale au crescut pana la 4,5 miliarde dolari, de la 2,8 miliarde dolari in 2016, la o cifra de afaceri de 7,4 miliarde dolari, informeaza Bloomberg. Cu toate acestea, Uber sustine ca in ultimele…

- In luna ianuarie, cinci cetateni britanici din Olanda si doua organizatii pentru drepturile britanicilor din strainatate au intentat un proces impotriva guvernului olandez. Reclamantii sustin ca au drepturi independente in calitate de cetateni ai UE, fara nicio legatura cu faptul ca sunt cetatenii…

- Judecatorii olandezi au trimis la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) un caz care solicita clarificarea situatiei privind drepturile cetatenilor britanici dupa Brexit, relateaza site-ul televiziunii Deutsche Welle.

- Un tribunal din Amsterdam a cerut Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) sa clarifice statutul unor expatriati britanici ingrijorati ca isi vor pierde, dupa Brexit, drepturile de care beneficiaza in prezent in calitate de cetateni ai UE, informeaza AFP, preluata de Agerpres. “Trimitem întrebările…

- Un tribunal din Amsterdam a cerut miercuri Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) sa clarifice statutul unor expatriati britanici ingrijorati ca isi vor pierde, dupa Brexit, drepturile de care beneficiaza in prezent in calitate de cetateni ai UE, informeaza AFP. 'Trimitem intrebarile la Curtea…

- O echipa de elevi din Targu-Jiu a creat un robot care ia decizii singur și recunoaște culori și imagini. Zece elevi ai Colegiului National ”Ecaterina Teodoroiu” construiesc un robot cu care vor participa, in martie, la Competitia Nationala de Robotica “First Tech Challenge” din Bucuresti, unde vor reprezenta…

- iPhone X a ajuns in oferta Digi Mobil. Totodata, e listat si iPhone 8. Asa ca am trecut, spre comparatie, telefoanele din oferta celorlalti operatori. iPhone X a intrat pe piata cu un pret de cel putin 1.000 de dolari, in Statele Unite ale Americii. In Romania a ajuns la putin peste 5.300…

- Municipalitatea Milano si statul italian au contestat decizia cu privire la mutarea Agentiei Europene a Medicamentului (EMA) la Amsterdam, anunta Curtea de Justitie a Uniunii Europene, potrivit AFP.

- Comisia Europeana a decis sa trimita Romania in judecata la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru nerespectarea obligatiilor privind stocurile petroliere, respectiv a obligațiilor referitoare la instalarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi. Comisia Europeana a decis, joi,…

- Comisia Europeana a decis ieri sa sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Europene din cauza refuzului Romaniei si Maltei de a implementa reglementarile comunitare privind construirea unei infrastructuri pentru combustibili alternativi si privind stocurile petroliere.

- Comisia Europeana a decis, joi, sa sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Europene din cauza refuzului Romaniei si Maltei de a implementa reglementarile comunitare privind construirea unei infrastructuri pentru combustibili alternativi. "Comisia Europeana a decis astazi sa sesizeze Curtea…

- Politica externa a Romaniei in 2018 "va ramane pe aceleasi coordonate" Presedintele Klaus Iohannis considera ca România poate fi pilonul estic al Uniunii Europene si pledeaza ferm pentru ca relatia transatlantica sa fie întarita. Seful statului a tinut un discurs la întâlnirea…

- In martie, Comisia Europeana a aprobat investitiile pe care Ungaria, cu sprijinul Rusiei, intentioneaza sa le faca pentru constructia a doua noi reactoare la centrala nucleara de la Paks. Aceasta investitie de 12,5 miliarde de euro, finantata in proportie de 80% printr-un imprumut acordat de Rusia,…

- "Trei soferi ai firmei UBER au batut un taximetrist, in fata unui club din Bucuresti. Taximetristul a cerut ajutorul colegilor, care au ajuns la locul faptei sa-l salveze pe cel atacat si au sunat la seviciul unic de urgenta 112. Soferii UBER au fugit pana la sosirea politistilor si a ambulantei SMURD",…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat, miercuri, un proiect de hotarare care prevede preluarea in administrare a autobazei RATB Floreasca, unde, municipalitatea vrea sa construiasca o parcare.

- La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, in unanimitate, in sedinta de astazi, proiectul de hotarare prin care cinci autobuze marca Mercedes Citaro, vor fi donate societatii de transport din Tulcea. Primarul General, Gabriela Firea: "Din…

- PMB face deratizare gratis pentru Asociațiile de proprietari. La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat in ședința de miercuri, 17 ianuarie, proiectul de hotarare privind aprobarea finanțarii Programului unitar de Igienizare de la…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, miercuri, documentatia pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru o parcare de tip „Park&Ride” in zona Pantelimon din Bucuresti. Proiectul a fost aprobat cu 37 de voturi „pentru” si 11 abtneri si se numeste „Nod Intermodal Cap Linie…

- Lovitura dura pentru Gabriela Firea: Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a respins, miercuri, prin vot solicitarea primarului Gabriela Firea, privind trecerea terenului pe care se afla autobaza RATB Pipera în subordinea primariei în vederea

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a confirmat decizia luata de Comisia Europeana in 2015 prin care obliga statul francez sa recupereze 1,37 miliarde de euro, ajutor ilegal de stat acordat producatorului si furnizorului de electricitate EDF.

- Avocatul general Melchior Wathelet, de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), a depus joi, 11 ianuarie, concluziile in speta „Coman-Hamilton“. Cuplul gay format dintr-un cetatean roman si unul american a cerut statului roman recunoasterea statutului de „soti“ dobandit in Belgia, pentru a putea…