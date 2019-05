UBER riscă să rupă coaliția: ALDE îi dă ORDINE premierului Viorica Dăncilă să rezolve situația ALDE a cerut joi Guvernului trebuie sa reglementeze serviciile de tip ”uber”, susținand ca ”ridesharing-ul și taximetria nu trebuie sa fie conflictuale sau sa intre in conflict, ci sa se completeze”. ”Interesul cetațeanului inainte de toate. Noi credem ca ridesharing-ul și taximetria nu trebuie sa fie conflictuale sau sa intre in conflict, ci sa se completeze. Cu cat mai mare competiția intre servicii, cu atat avantajul nu poate fi decat al cetațeanului. Prin urmare, Guvernul trebuie sa gaseasca o formula in care cele doua sa fie complementare intr-o competiție corecta, din care sa caștige… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

