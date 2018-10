Uber promite sa livreze mancare cu dronele din 2021 Grupul american Uber Technologies intentioneaza sa lanseze un nou serviciu de livrare de mancare prin intermediul dronelor, denumit UberExpress, pana in 2021, in incercarea de a-si diversifica operatiunile, informeaza The Wall Street Journal.



Potrivit WSJ, Uber incearca sa angajeze un expert in drone care sa ocupe postul de director de operatiuni si sa supervizeze acest proiect.



Acest articol vine la cinci luni dupa ce Departamentul american pentru Transport a aprobat un program de teste comerciale pentru drone, program demarat de mai multe companii, printre care si Uber, alaturi… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

