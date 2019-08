Stiri pe aceeasi tema

- Platforma Uber a anuntat, marti, ca deschide, in Bucuresti, cel mai mare centru de asistenta pentru soferi si curieri din Europa Centrala si de Est, in urma unei investitii de un sfert de milion de dolari. Noul spaţiu are 320 de metri pătraţi, va găzdui o echipă de 11 experţi…

- PropTech Romania, prima platforma romaneasca de inovație dedicata domeniului real estate, impreuna cu rețeaua de Business Angels Tech Angels a organizat la București, in 20 Iunie 2019, PropTech Demo Day, primul eveniment de acest tip dedicat exclusiv soluțiilor de tehnologie pentru domeniul real estate…

- E scandal in comuna Bilciuresti din Dambovita, din cauza unei lucrari de modernizare a strazilor. Oamenii s-au trezit cu porțile blocate dupa ce muncitorii au montat bordurile peste nivelul curților. Unii dintre sateni au indepartat bordurile pentru a putea intra cu mașinile in gospodarii. Primarul…

- ​Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan susține ca Guvernul condus de Maia Sandu este unul legitim, pe care Uniunea Europeana l-a recunoscut. Cu toate acestea, în momentul de fața, pro-europenii de la Chișinau nu au un partener în Guvernul de la București. ​„Exista un nou…