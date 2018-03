Uber, obligat sa isi suspende activitatea in Slovacia, dupa ce taximetristii au reclamat concurenta incorecta

Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal slovac a ordonat serviciului de rezervari de automobile cu sofer Uber sa isi suspende activitatea in Slovacia, a anuntat, marti, un purtator de cuvant al tribunalului, ca urmare a unei actiuni demarate de soferii de taxi care sustin ca serviciul Uber reprezinta o concurenta incorecta, transmite…

- Un tribunal din Slovacia a decis, astazi, sa suspende activitatea Uber pentru ca serviciile oferite de compania americana sunt ilegale, scrie Reuters. Recent, Uber a anunțat ca iși vinde actuivitațile din Asia de Sud-Est catre concurentul, Grab. In același timp, tribunale din Ungaria și Danemarca au…

- Uber Technologies a convenit vanzarea afacerilor sale de pe piata din sud-estul Asiei companiei concurente Grag, dupa o concurenta costisitoare, marcand a doua retragere a companiei americane de pe o piata asiatica, transmite Reuters, potrivit news.ro.In cadrul tranzactiei, Uber va prelua…

- Președintele Slovaciei a desemnat un nou premier in locul lui Fico, fostul prim-ministru care a demisionat in urma scandalului izbucnit dupa așasinarea jurnalistului Jan Kuciak, scrie Reuters. Președintele Andrej Kiska, l-a numit, joi, pe Peter Pellegrini prim-ministru, pentru a pune capat crizei politice…

- Presedintele Slovaciei, Andrej Kiska, a respins, marti, cabinetul premierului desemnat Peter Pellegrini si a cerut schimbari guvernamentale semnificative pana vineri, pentru a calma criza politica provocata de asasinarea jurnalistului de investigatie Jan Kuciak, relateaza Reuters si AFP.

- Partidul de guvernamant din Slovacia incearca sa evite alegerile anticipate, oferindu-i postul de ministru de interne unui oficial apolitic, pentru a investiga uciderea unui jurnalist a carui moarte a cauzat o criza ce a dus la caderea premierului Robert Fico, relateaza Reuters. Sef al partidului…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat ca membri importanti ai personalului de la Casa Alba sa semneze acorduri de confidentialitate ca urmare a unor cazuri de scurgeri de informatii in primele luni ale administratiei sale, potrivit editiei de duminica a cotidianului Washington Post, relateaza…

- Ministrul de externe ceh Martin Stropnicky a respins sambata acuzatiile Moscovei potrivit carora agentul neurotoxic folosit impotriva fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale in sudul Angliei ar fi provenit din Republica Ceha, relateaza Reuters. Purtatoarea de cuvant a Ministerului…

- Presedintele slovac Andrej Kiska a anuntat joi ca va accepta oferta premierului Robert Fico de a demisiona si ca ii va da mandatul de a forma un nou guvern lui Peter Pellegrini, in prezent vicepremier, transmite Reuters. Robert Fico s-a oferit, miercuri seara, sa demisioneze cu conditia ca partidul…

- Gigantul auto Daimler a anuntat marti ca a ajuns la un acord de achizitie cu Europcar pentru participatia acestora de 25% din compania Car2Go. Tranzactia valoreaza 70 de milioane de euro, iar in urma acesteia Daimler va obtine control total asupra serviciului de car-sharing din care detinea deja 75%.…

- Ministrul de interne slovac, Robert Kalinak, si-a anuntat luni demisia, ceruta de opozitie, de un partid din coalitia de guvernare si de manifestanti, in contextul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak in februarie, relateaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro. "Este important sa fie mentinuta…

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri la Bratislava si in alte orase, cerand demisia prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, relateaza DPA. Protestatarii cereau eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak. Pe bannerele lor se puteau citi apeluri la…

- Premierul slovac Robert Fico nu a reusit vineri sa dezamorseze criza politica ce a urmat asasinarii jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, el anuntand noi contacte cu liderii politici pentru saptamana viitoare, in timp ce presedintele Andrej Kiska a cerut din nou demisia guvernului sau alegeri…

- Presedintele slovac Andrej Kiska a lansat, duminica, un apel la o remaniere profunda a guvernului sau la alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, care ancheta asupra unor presupuse fenomene de coruptie la cel mai inalt nivel, cu legaturi in mafia italiana, informeaza AFP…

- Natiunile Unite au suspendat ajutorul oferit pentru cateva zeci de mii de persoane din nord-estul Nigeriei dupa ce trei lucratori umanitari si-au pierdut viata, iar alti trei sunt dati disparuti intr-un atac suspectat a fi comis de catre militantii Boko Haram, scrie Reuters.

- Autoritatile slovace au eliberat din arest cei sapte suspecti - toti italieni - retinuti in urma asasinarii jurnalistului de investigatie Jan Kuciak, a anuntat sambata o purtatoare de cuvant a politiei, citata de agentiile AFP si Reuters. Cei sapte suspecti au fost retinuti joi, cadrul investigatiei…

- Madaric, membru al conducerii partidului Smer al premierului Robert Fico, a declarat intr-o conferinta de presa televizata: "Pur si simplu, nu pot accepta ca ministru al culturii uciderea unui jurnalist in timpul mandatului meu". Alti doi oficiali slovaci, mentionati in ultima ancheta a…

- Alti doi oficiali slovaci, mentionati in ultima ancheta a lui Kuciak, au anuntat ca se retrag din functii pe durata anchetei asasinatului. Viliam Jasan, secretar al consiliului de securitate nationala, si Maria Troskova, asistenta a prim-ministrului, au negat orice legatura cu uciderea lui Kuciak.…

- Un ziarist de investigatie slovac, gasit impuscat alaturi de iubita sa duminica, a fost probabil ucis din cauza anchetei sale privind cazuri de coruptie, a declarat luni politia, relateaza Reuters. Jan Kuciak, 27 de ani, care lucra de trei ani pentru publicatia online Aktuality.sk, parte…

- Un ziarist de investigatie slovac care ancheta cazuri de fraude fiscale in randul oamenilor de afaceri avand conexiuni cu partidul de guvernamant de la Bratislava a fost impuscat mortal la el acasa in weekend, a informat luni publicatia Dennik N, citand Ministerul de Interne slovac, potrivit Reuters,…

- Slovacia nu va ratifica Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice (Conventia de la Istanbul), a declarat premierul Robert Fico, conformandu-se pozitiei partenerului de coalitie Partidul National Slovac (SNS) si a unor grupuri…

- Comisia Europeana va analiza acuzatiile Italiei privind folosirea ajutorului de stat pentru atragerea companiilor in Slovacia, insa are nevoie de mai multe informatii inainte de a judeca situatia, a declarat, miercuri, comisarul european pentru Concurenta, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul italian al Economiei, Pier Carlo Padoan, a afirmat, miercuri, ca Uniunea Europeana ar trebui sa sanctioneze Slovacia daca aceasta foloseste scuza ajutorului de stat pentru a indeparta diverse companii de partenerii din Blocul comunitar, informeaza site-ul agentiei Reuters. Disputa…

- Vanzarile anuale ale Orange SA in Franta au crescut pentru prima data in ultimii noua ani, ceea ce demonstreaza ca investitiile facute pe piata interna incep sa-si arate roadele, transmite Reuters. Veniturile în Franţa au urcat cu 0,6% anul trecut, la 18,1 miliarde de euro (22,3 miliarde…

- Sigmar Gabriel a promis kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care inca nu au recunoscut-o. Romania a refuzat sa recunoasca independeța fostei regiuni srarbești. Considerat leaganul statului sarb, Kosovo a suferit intr-un interval istoric…

- Douasprezece state membre ale Uniunii Europene au propus ca Albania, Bosnia, Macedonia, Muntenegru, Serbia si Kosovo sa participe la reuniunile privind politicile UE inainte de aderarea lor efectiva la blocul comunitar, transmite luni Reuters. Dupa ani in care tarile balcanice par sa fi…

- Ministerul Apararii de la Bratislava a anuntat ca discuta in legatura cu achizitionarea de avioane de vanatoare F-16 sau Saab Gripen, pentru a inlocui aeronavele de fabricatie sovietica MiG-29 din dotarea aviatiei slovace, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit in acest buget, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar Viktor…

- Ministerul Apararii din Slovacia a transmis vineri ca poarta discutii pentru a cumpara avioane de lupta fie de tip american F-16, fie model suedez Gripen, pentru a-si inlocui avioanele de productie ruseasca MiG-29, potrivit Reuters.

- Grupul sud-coreean Samsung Electronics a anuntat sambata ca isi va consolida operatiunile de productie de televizoare din Slovacia prin inchiderea uneia dintre cele doua uzine pe care le detine in aceasta tara, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Samsung are în prezent două facilităţi…

- Nu va lua nicio masura impotriva Uber și spune ca taximetriștii au oricand dreptul de a se adresa instanțelor, in cazul in care considera ca le sunt incalcate drepturile. Primarul Nicolae Robu spune și ca taximetriștii nu au fost corecți cand au protestat in fața blocului sau.

- Liderii statelor grupului de la Visegrad (Ungaria, Slovacia, Cehia si Polonia), reuniti vineri la Budapesta, au estimat ca Uniunea Europeana are nevoie de un ''nou proiect'', în care sa fie ascultata si parerea tarilor central-europene si care sa se concretizeze într-o alianta…

- Gigantii Orange si Deutsche Telekom au discutat anul trecut posibilitatea de a forma un colos franco-german care sa domine industria mult prea fragmentata a comunicatiilor din Europa si care saa-i permita noii entitati sa concureze mai bine cu rivalii de pe alte continente, insa negocierile s-au…

- Consiliul Concurentei analizeaza preluarea de catre Ligatne Limited (Cipru), companie controlata indirect de omul de afaceri ceh Jiri Smejc, a traderului local de gaze Covi Construct 2000 SRL de la actionarii actuali, Forsalos Holdings Limited, Elena Raluca Patrascu si Mircea Sandulescu.…

- Activitatea presedintelui american Donald Trump asupra drepturilor omului in primul sau an de mandat a fost un 'dezastru' si a incurajat oprimarea de catre lideri autoritari in tari precum China si Rusia, a declarat miercuri directorul Human Rights Watch, Kenneth Roth, relateaza Reuters.…

- Cel mai mare centru independent de sondare a opiniei publice din Rusia, Centrul Levada, nu va mai putea sa publice informatii legate de campania prezidentiala din Rusia pâna în alegerile din martie, a anuntat un reprezentant al acestuia marti pentru agentia de presa dpa. Autoritatile ruse…

- Taximetristii independenti vor fi coordonati printr-un dispecerat si o aplicatie a Primariei Municipiului Bucuresti, prin Compania Transporturi, anunta institutia. Administratorul public al Capitalei a avut o intalnire pe aceasta tema cu taximetristii independenti.

- Mateusz Morawiecki și Viktor Orban Polonia discuta cu Ungaria posibilitatea inființarii unei banci care sa investeasca in proiecte de infrastructura din Europa Centrala și dorește sa implice și Slovacia și Cehia in acest proiect, a anunțat miercuri premierul polonez Mateusz Morawiecki, citat de Reuters.…

