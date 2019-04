Uber: Nu suntem de acord cu patronatele, care se opun dreptului consumatorilor de a alege Reprezentantii companiei de ridesharing Uber precizeaza ca doresc o colaborare cu industria de taxi in conditiile in care multi soferi de taxi deja folosesc aplicatia companiei si subliniaza, totodata ca este dreptul consumatorului de a alege asupra optiunilor de transport.



"Vrem sa colaboram cu industria de taxi asa cum facem in alte tari. De fapt, multi soferi de taxi deja folosesc aplicatia noastra. Insa nu vom fi niciodata de acord cu patronatele care se opun tehnologiei si dreptului consumatorilor de a alege. Avem incredere ca Guvernul va opta sa nu limiteze serviciile de ridesharing… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

