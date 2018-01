Uber nu ar trebui interzis, spune Theresa May la Forumul de la Davos

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru ca nu a implementat si nu a aplicat corect Directiva privind stocurile petroliere (Directiva 2009/119/UE a Consiliului), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Conform…

- Dara Khosrowshahi, directorul general al serviciului de transport Uber, prezice ca mașinile zburatoare vor opera deja in zece ani, scrie Daily Star . Acesta a facut predicția in cadrul unei conferințe de tehnologie care a avut la Munchen, Germania. El a precizat ca mașinile zburatoare vor brazda cerul…

- Google adauga tastaturii Gboard pentru Android si iOS o functie care va fi cu siguranta apreciata de cei obisnuiti sa-si „coloreze” discutiile folosind gif-uri animate. Pus intr-o locatie usor vizibila, noul buton selfie GIF permite crearea si trimiterea rapida de GIF-uri animate, folosind camera frontala…

- Hong Kong isi mentine pentru al optulea an consecutiv titlul de cea mai costisitoare piata de locuinte din lume, arata studiul publicat luni de compania de consultanta pentru planificare urbana Demographia International Housing Affordability, transmite Bloomberg. Studiul acopera pietele imobiliare…

- Companiile de IT au eliminat, in medie, 70% din discursurile ilegale de incitare la ura care le-au fost semnalate, releva a treia evaluare a Codului de conduita privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ura din mediul online, realizata de ONG-uri si entitati publice si publicata vineri,…

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a afirmat marti ca britanicii sunt bineveniti sa ramana in Uniunea Europeana. El a completat, astfel, discursul avut luna trecuta la summitul pe care l-a condus, unde liderii Uniunii Europene au cazut de acord sa discute deschis cu Londra despre…

- Germania a aprobat una dintre cele mai controversate legi, care tinteste platforme precum Facebook, Twitter si Youtube, fortandu-le sa verifice continutul rulat in propriile retele, potrivit Wall Street Journal. Incepand cu data de 1 ianuarie, companiile hi-tech pot primi amenzi de pana…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din istorie, iar averea fondatorului Amazon a trecut de 105 miliarde de dolari, potrivit calculelor Bloomberg . Nicio alta persoana nu a avut vreodata o avere așa de mare. Bezos l-a depașit pe Bill Gates, cofondator al Microsoft, care a deținut acest titlu vreme…

- Marea Britanie ar trebui sa includa serviciile financiare in acordul comercial cu Uniunea Europeana, in caz contrar Londra ar trebui sa opteze pentru un "Brexit dur", a declarat luni europarlamentarul britanic Nigel Farage, relateaza site-ul agentiei Reuters. Nigel Farage se intalneste,…

- Vietnamul a decis sa utilizeze 10.000 de membri ai divizei cibernetice din cadrul fortelor militare pentru a lupta impotriva a ceea ce guvernul considera ca fiind o amenintare in crestere din partea „perspectivelor eronate” promovate pe internet, potrivit Bloomberg. Force 47 a lucrat intens…

- Suntem martorii unei schimbari importante de paradigma pe piata muncii. Se schimba convingerea conform careia, pentru a atrage cei mai buni candidati si a construi echipe performante, organizatiile trebuie sa lucreze cu angajati full-time, pe baza unor contracte permanente. In plan international,…

- ''In urma atentatelor teroriste din 2017, platforme precum Twitter si Facebook au fost utilizate pentru a raspandi zvonuri, stiri false si teorii ale conspiratiei, in vederea amplificarii'' impactului acestor atacuri si 'aparitiei de divizari' intre comunitati, indica documentul citat, potrivit Agerpres.…

- Prima faza a negocierilor privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana s-a incheiat. Potrivit unor surse de la Bruxelles, Consiliul European saluta progresul obtinut in prima faza a negocierilor, care este suficient pentru avansarea la a doua faza, care vizeaza perioada de tranzitie…

- Primaria Bucuresti vrea reguli pentru toti transportatorii. Taximetristii vor sa nu mai existe concurente. Si, undeva intre cele doua, COTAR a anuntat pentru 13 decembrie un miting in Capitala, scrie publicatia Playtech. COTAR a anuntat cu cateva ore inainte de protest ca amana pentru 20 decembrie.…

- Ministrul iranian al Informatiilor, Mahmud Alawi, a avertizat, marti, ca gruparea terorista Statul Islamic ar putea incerca sa-si creeze un nou califat in Afganistan, Pakistan sau in alte state din Asia Centrala. "Dupa infrangerile suferite in Siria si Irak si pierderea teritoriilor si controlului…

- Prioritatea zero - situația cetațenilor romani din M. Britanie #Brexit Dupa anuntul încheierii primei faze a negocierilor dintre britanici si europeni, ministrul român de Externe crede ca important este acum ca autoritatile de la Londra sa detalieze prevederile referitoare la drepturile…

- Marea Britanie nu dorește sa fie parte a pieței comune, a uniunii vamale sau sa fie supusa deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene, a punctat Barnier. ''Daca iei toate acestea, cu ce ramai? Un singur lucru: un acord de liber-schimb pe model canadian'', a declarat Barnier intr-o conferința…

- Un acord de liber-schimb intre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa modelul celui existent intre UE si Canada este singura optiune realista dupa iesirea Regatului Unit din blocul comunitar in 2019, a declarat vineri negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, transmite Reuters, preluata de Agerpres.…

- Comisia Europeana vrea ca grupurile de Internet precum Facebook, divizia YouTube a Google si Twitter sa faca mai mult pentru eliminarea continutului extremist de pe platformele lor, transmite Reuters citata de Agerpres.

- Poliția din Londra a anunțat ca un obiect a carui prezența a stat la originea unei alerte de securitate in districtul financiar din capitala britanica, marți dimineața, nu este suspect, dupa ce autoritațile au decis, ca masura preventiva, sa inchida stația de metrou St. Paul, transmite Reuters. …

- Metrorex introduce noi titluri comune de calatorie pentru liniile urbane Metrorex-RATB. Iata noile titluri de calatorie pentru transportul cu metroul si RATB: Biletul unic care va fi valabil 60 de minute;Biletul cu 10 calatorii a cate 60 de minute de valabilitate pentru fiecare calatorie;Abonamentul…

- Joi, Angela Merkel, Martin Schulz si Horst Seehofer ( liderul CSU) au avut o intrevedere cu presedintele german Frank-Walter Steinmeier. Potrivit cotidianului Bild, in cadrul acestei intalniri s-a discutat mai multe optiuni de formare a unei noi coalitii guvernamentale, de la formarea…

- Politicieni din opozitie si media din Marea Britanie au acuzat-o pe sefa guvernului de la Londra, conservatoarea Theresa May, ca se supune cererilor Uniunii Europene (UE), dupa ce in presa au aparut relatari potrivit carora ea si-a marit oferta pentru UE in scopul de a rezolva problema legata de…

- Partidul de guvernamant din Ungaria, Fidesz, va prezenta un proiect de rezolutie prin care respinge decizia Parlamentului European privind impunerea unor cote obligatorii de relocare a imigrantilor in toate statele membre ale UE. "Parlamentul Ungariei doreste sa aiba un cuvant de spus referitor…

- Criteriile pentru transferul sediului instituțiilor Uniunii Europene din Marea Britanie au fost incalcate, a acuzat miercuri premierul slovac Robert Fico, in reacție la eșecul candidaturii țarii sale pentru a gazdui Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) dupa ieșirea Regatului Unit din blocul comunitar,…

- Uniunea Europeana a decis pastrarea celor doua sedii in zona foarte dezvoltata a Europei, dupa parasirea Uniunii Europene de catre Marea Britanie. Intr-un articol din data de 11 septembrie, care devine extrem de actual prin decizia Uniunii Europene de astazi, jurnalistul Val Valcu arata ca…

- Autoritatea pentru telecomunicatii din Germania a decis sa interzica vanzarea smartwatch-urilor care targeteaza copiii. Bundesnetzagentur, autoritatea de stat in materie de telecomunicatii din Germania, a decis interzicerea smartwatch-urilor pentru copii si recomanda parintilor care au cumparat un astfel…

- Marea Britanie isi va inainta propunerile pentru rezolvarea obligatiilor sale financiare fata de Uniunea Europeana pana la Consiliul European din decembrie, a declarat duminica ministrul de finante Philip Hammond, potrivit Reuters. Liderii UE i-au transmis vineri premierului britanic Theresa…

- Contestatia in anulare, care este o cale extraordinara de atac, a fost depusa de omul de afaceri in dosarul in care a fost condamnat la sapte ani de inchisoare. Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, vineri, ca neintemeiata contestatia astfel ca afaceristul ramane cu pedeapsa. Gabriel…

- Giganții internetului Google și Facebook au intrat in clubul select al companiilor care au declarat razboi știrilor false. Companiile au aderat la ”Trust Project”, un consorțiu internațional de organizații media care susțin ca incearca sa identifice sursele ”bune” de informare și sa lupte impotriva…

- Marea Britanie nu va ceda presiunii Uniunii Europene pentru ca Londra sa trimita pana la sfarșitul saptamanii viitoare un raspuns legat de angajamentele privind factura pe care țara va trebui sa o plateasca pentru Brexit, a afirmat joi negociatorul britanic, David Davis, relateaza AFP. Negociatorul-șef…

- Premierul Mihai Tudose s-a laudat si miercuri, in sedinta de Guvern, cu nivelul cresterii economice pe trimestrul III. De remarcat insa a fost faptul ca, desi sedinta a inceput la aproape 3 ore de la publicarea raportului MCV pe Justitie, care are concluzii dure, premierul nici nu l-a mentionat.…

- Intrebat vineri, in cursul unei conferinte de presa, daca a fost stabilit un termen de doua saptamani pana la care Marea Britanie trebuie sa ofere clarificari sau concesii privind obligatiile financiare, Michel Barnier a raspuns simplu: "Da". Potrivit estimarilor, Marea Britanie trebuie…

- "Costul angajatorilor cu salariul minim CRESTE cu 10%! Pentru toti angajatorii, privat si stat!", sustine Catu, referindu-se la noul Cod Fiscal rezultat in urma modificarilor decise miercuri de Guvern. El mai afirma ca salariul net scade daca salariul brut creste cu mai putin de 20%, consecinta…

- Negociatorii pentru Brexit ai Marii Britanii și ai Uniunii Europene se intalnesc joi pentru o noua runda de negocieri pentru stabilirea condițiilor ieșirii Marii Britanii din blocul comunitar, pe fondul problemelor din guvernul condus de premierul Theresa May, relateaza dpa. Marea Britanie,…

- Ce i-a spus Prințul Nicolae Amaliei Enache atunci cand s-au intalnit. Fosta știrista de la Pro tv a postat un mesaj pe contul de socializare, dupa scandalul izbucnit la Casa Regala zilele acestea, cand Prințul Nicolae nu a fost lasat sa iși vada bunicul aflat pe patul de moarte. Amalia Enache a povestit…

- Dupa ce a fost interzis la Roland Garros si Wimbledon in acest an, din cauza scandalului pe care l-a facut la meciul Romania - Marea Britanie din Fed Cup, oficialii tenisului ii intind o mana lui Ilie Nastase! In ciuda suspendarii de trei ani primite din partea ITF - organism cu sediul tot la Londra…

- Logo-ul Romaniei pentru presedintia UE va fi lupul dacic… tricolor. Republica Moldova a avut ca mascota la Olimpiada de la Londra, din 2012, steagul dacilor vopsit in rosu, galben si albastru. De ce? Purtate pentru prima oara de pandurii lui Tudor Vladimirescu, intr-o forma apropiata de cea pe care…

- Barbatul a povestit ca a fost batut incontinuu timp de 14 ore și stropit cu alcool atunci cand iși pierdea cunoștința, pentru ca nu a fost de acord cu condițiile de munca și cu banii oferiți de capul rețelei, scrie estnews.ro. Citeste si Un vasluian beat turta s-a pomenit in curtea unui englez,…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis, recent, sa dea dreptate unei firme care dorea deducerea TVA in urma unei achizitii de servicii de la o firma inactiva. Costin Manta si Calin Stan, din cadrul departamentului de asistenta fiscala si juridica a EY Romania, vorbesc despre decizia CJUE…

- Mihai Danciu, barbatul din Vaslui gasit beat și batut in Londra, ar fi fost victima unei rețele de traficanți de persoane. Omul ar fi fost batut de mai mulți romani care au vrut sa se razbune pe el pe motiv ca ar fi vrut se intoarca inapoi in Romania. Vasluianul Mihai Danciu a fost racolat, cu promisiunea…

- Clip informativ despre Brexit pentru romani. Campania de consultari publice ‘Romania in contextul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana’ continua, la Londra, pentru cei 328.000 de romani care traiesc in Marea Britanie. Astfel, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul ministrului…

