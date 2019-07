Uber lanseaza Uber Freight in Germania preluand start-up-uri locale

Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii care beneficiaza de o polița de asigurare Casco trebuie sa aștepte in mod obișnuit aproximativ o saptamana pentru soluționarea dosarului de dauna, inclusiv in cazul daunelor ușoare, din cauza unor proceduri birocratice și a numarului ridicat de solicitari. Compania de asigurari Uniqa a dezvoltat…

- Publicația ”Gazzetta di Modena” informeaza ca Panini, compania care a facut sa viseze numeroase generații cu albume ale jucatorilor, este pe cale sa fie vanduta. Italienii care produc abțibilduri au primit o delegație americana interesata sa cumpere grupul cu sediul in Modena.Acțiunile grupului Panini,…

- Primul serviciu de car-sharing pentru Bucuresti se lanseaza saptamana viitoare, prin conceptul Spark, care aduce in oras o flota formata in totalitate din automobile electrice, informeaza compania intr-un comunicat remis vineri. Conceptul de car-sharing presupune că utilizatorul se urcă în…

- Zeci de mii de fani ai jocului online "Pokemon Go" urmeaza sa se reuneasca joi la Dortmund pentru a vana monstri virtuali pe strazile acestui oras din vestul Germaniei, in cadrul unui festival care se va desfasura pe durata a patru zile, informeaza DPA. Organizatorii, compania americana Niantic, cea…

- Selectionerul echipei Romaniei, Mirel Radoi, va alinia echipa sa obisnuita in meciul cu Germania, care are loc joi, de la ora 19:00, in semifinalele Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San...

- Compania americana Google va lansa Stadia, platforma sa de streaming dedicata jocurilor video - care nu va necesita folosirea unor console sau a unor calculatoare scumpe, ci doar a unei tastaturi speciale -, in luna noiembrie, iar abonamentele lunare vor costa 10 dolari, relateaza cnbc.com, potrivit…

- 'In urma implementarii programului de reducere a costurilor, sunt excluse concedieri in urmatorii zece ani', a declarat Bernd Osterloh la sediul central al producatorului auto german din Wolfsburg. Vor disparea pana la 4.000 de locuri de munca in sectorul administrativ, ca parte a recentului program…

- Valeria Stoica, artista neconventionala din Republica Moldova care va concerta vara aceasta la Festivalul Electric Castle si in Dortmund, Germania, in deschiderea concertului sustinut de cantareata americana Lucy Dacus, lanseaza “Be my friend”, o invitatie pe note muzicale la prietenie, frumos si libertate.…