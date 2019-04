Uber lansează la Madrid primele sale trotinete electrice din Europa Transportatorul american Uber a anuntat marti lansarea la Madrid a primelor sale trotinete electrice cu autoservire din Europa, prin intermediul filialei sale Jump, informeaza AFP.



"Uber alege Madridul pentru prima lansare in Europa a Jump by Uber, serviciul sau de trotinete electrice. Utilizatorii capitalei dispun de azi de o noua alternativa pentru a se deplasa prin oras", a indicat intr-un comunicat grupul american.



