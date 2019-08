Stiri pe aceeasi tema

- Platforma Uber a anuntat, marti, ca deschide, in Bucuresti, cel mai mare centru de asistenta pentru soferi si curieri din Europa Centrala si de Est, in urma unei investitii de un sfert de milion de dolari.

- Un minor disparut in urma cu o luna dintr-un centru de asistenta sociala pentru protectia copilului din municipiul Giurgiu a fost gasit de politisti intr-un complex comercial din Bucuresti, in timp ce apela la mila trecatorilor, potrivit Agerpres. "In seara zilei de 4 iunie, Politia Municipiului…

- Prim-ministra Maia Sandu și vicepremierul Andrei Nastase s-au intalnit in aceasta dimineața cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Președintele roman a salutat vizita prim-ministrei la București și i-a asigurat pe oficialii de la Chișinau de sprijin.

- Costin Teodorescu, pacient la Spitalul Floreasca, l-a filmat de doctorul Bogdan Mehedințu in timp ce il brusca și refuza sa-l trateze. Teodorescu susține ca venise la spital cu o infecție la picior și a așteptat la rand, dar doctorul a preferat sa preia alți pacienți inaintea lui pentru ca aceștia…

- Liebrecht & wooD, dezvoltatorul Fashion House Outlet Center, pregateste lansarea celui de-al doilea outlet pe piata locala. Sorin Ioan Blaga, director general Liebrecht & wooD Romania, a povestit pentru wall-street.ro cand si unde se va...