Asociatia Coalitia pentru Economia Digitala solicita primului ministru Viorica Dancila si presedintelui partidului de guvernamant, Liviu Dragnea, implicarea pentru reglementarea cat mai rapida a serviciilor de ride sharing si e-hailing disponibile pe piata din Romania.



In scrisorile deschise adresate premierului si sefului PSD, Asociatia atrage atentia asupra faptului ca modificarile aduse la Legea 38/2003 intrate in vigoare saptamana trecuta, impreuna cu lipsa unei reglementari specifice pentru industria de ride sharing si e-hailing, au creat o criza in domeniul serviciilor de transport…