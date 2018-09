Uber, aproape de o nouă lovitură Serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber Technologies Inc este in negocieri pentru preluarea companiei Deliveroo din Marea Britanie, a anuntat, joi, Bloomberg, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, transmite Reuters. Deliveroo, cu sediul in Londra, este evaluata la peste doua miliarde de dolari dupa ce a obtinut anul trecut 98 de milioane de dolari de la investitori privati. Compania ofera consumatorilor posibilitatea de a efectua comenzi la restaurante locale care altfel nu ofera livrare la domiciliu. Unul dintre cele mai mari start-up-uri din Europa … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

