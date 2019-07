Uber a renuntat la 400 de angajati, o treime din Departamentul de marketing

Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Tesla au scazut, joi, cu pana la 11%, stergand peste 5 miliarde de dolari din capitalizarea de piata a producatorului de automobile electrice, la o zi dupa inrautatirea previziunilor de profit ale companiei pentru acest an. Producatorul auto anticipeza doar profit zero in actualul…

- Traficul este ingreunat, luni, la iesirea din tara prin Vama Giurgiu, din cauza numarului mare de masini si a faptului ca autoritatile de frontiera bulgare nu au capacitatea adaptata unui volum mare de autovehicule, anunta CNAIR. Compania precizeaza ca lucreaza pe patru benzi si ar mai putea…

- Decizia presedintelui Donald Trump de a permite vanzari de bunuri americane catre grupul chinez va fi aplicata numai produselor disponibile pe scara larga la nivel mondial, nu si celor mai sensibile echipamente, a declarat presedintele Consiliului Economic National de la Casa Alba, Larry Kudlow.…

- Facebook se pregateste sa lanseze propria moneda virtuala, care se bucura deja de sprijinul unor companii importante precum Visa, Mastercard, Pay Pal si Uber. Noua criptomoneda, despre care se speculeaza ca se va numi Libra, va fi prezentata saptamana viitoare si va fi lansata in 2020. Greii…

- Grupul german Telekom ia in calcul sa vanda operatiunile din Romania. Astfel, abonatii si drepturile TV ale companiei ar urma sa fie impartite intre RCS-RDS si Orange. Orange ar urma sa preia partea de telefonie mobila, iar RDS partea din Telekom care tine de televiziune, potrivit GSP.…

- In decurs de sase ani, taxiurile zburatoare, cu decolare verticala, intocmai precum elicopterele, vor fi disponibile in Germania si nu numai, promite o companie care deja a prezentat un astfel de prototip, Lilium. Compania germana a prezentat un prototip cu 5 locuri, un sofer si patru pasageri,…

- San Francisco este primul oras din Statele Unite ale Americiii care interzice folosirea recunoasterii faciale. Astfel, noua tehnologie nu va putea fi utilizata de autoritatile locale. In plus, orice plan al autoritatilor de a cumpara astfel de tehnologii de supraveghere trebuie sa fie aprobat…

- Volkswagen a prezentat miercuri detaliile privind primul model exclusiv electric din gama de masini ID.3, la un pret de sub 30.000 de euro in Germania, a anuntat grupul auto, transmit Xinhua si site-ul topgear.com. Modelul ID.3 "este al treilea capitol major de importanta strategica din istoria…