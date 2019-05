Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile au urcat cu 20% in primele trei luni din acest an, la 3,1 miliarde de dolari, in linie cu estimarile companiei, ceea ce a dus la cresterea actiunilor cu 2,6% la Bursa de la New York.Directorul general Dara Khosrowshahi a laudat imbunatatirea conditiilor de afaceri, dar a numit…

- "Ritmul de melc in a curata automobilele diesel din Europa este inacceptabil. Industria a avut patru ani de la scandalul diesel, dar nu si-a indeplinit angajamentele de a repara automobilele manipulate. Este timpul ca guvernele sa faca rechemari obligatorii in intreaga Uniune Europeana. Acest lucru…

- Partizanii miscarii de reciclare primesc 4 baterii noi la fiecare 20 de baterii uzate predate si pot castiga un Pegas Partizan! Incepand cu luna mai clientii Pegas pot recicla bateriile si acumulatorii uzati in magazinele din Bucuresti, Timisoara, Brasov, Constanta si Cluj. In parteneriat…

- In Noaptea Muzeelor, BCR ofera copiilor și parinților educație financiara gratuita in 9 orașe din țara, inclusiv Pitesti. Banca Comerciala Romana (BCR) participa pentru cel de-al doilea an consecutiv la Noaptea Muzeelor. In seara de 18 mai 2019, sediul central BCR din Pitești iși deschide porțile și…

- Festivalul Filmului Francez din Romania, ajuns la cea de-a 23-a ediție, se va desfașura in perioada 8-19 mai, fiind prezent in acest an, pentru prima data, in 13 orașe, cu 146 de proiecții: București, Cluj, Timișoara, Iași, Arad, Brașov, Braila, Buzau, Constanța, Pitești, Sfantu Gheorghe, Sinaia și…

- Compania americana de ridesharing Uber Technologies Inc a decis sa incerce sa vanda actiuni de 10 miliarde dolari cu prilejul unei operatiuni de cotare publica initiala (IPO), urmand sa anunte in mod public joi inregistrarea ofertei, au declarat marti pentru Reuters surse din apropierea acestui dosar.…

- Intr-o informare trimisa redacției Curierul Național, cu privire la afirmațiile COTAR din articolul Cele 20 de milioane de euro pe an, din declarațiile UBER, sunt doar 26.000 de euro , oficialii UBER arata ca: „Informațiile avansate de COTAR sunt false. Uber și șoferii parteneri contribuie cu milioane…