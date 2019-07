Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a fost eliminata in sferturile de finala la Roland Garros 2019, motiv pentru care a coborat pe locul opt WTA, dar cu suma incasata la Paris a intrat in Top 5 al castigurilor din tenis in toata cariera.

- Simona Halep a fost eliminata in sferturile Roland Garros si a coborat pe locul opt WTA, dar financiar a inregistrat o crestere. Articolul Cati bani a castigat pana acum Simona Halep in cariera. Ce loc detine in top apare prima data in GAZETA de SUD .

- In 2008, numele Simona Halep iesea pentru prima data in prim-planul tenisului mondial. Se impunea in intrecerea junioarelor, dupa o finala jucata in fata unei alte sportive din Romania, Ana Bogdan, cu scorul de 6-4; 6-7(3); 6-2. Ulterior au urmat perfomantele foarte bune de la profesionisti, care au…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, a castigat ancheta pentru cea mai frumoasa lovitura a lunii mai in circuitul profesionist feminin, a anuntat, miercuri, site-ul WTA. Halep s-a impus cu un schimb de mingi cu britanica Johanna Konta, in care s-a aflat in defensiva, incheind…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) incepe turneul de la Roland Garros in calitate de campioana en-titre, dar spune ca nu e afectata de presiunea poziției in care se afla. Simona Halep o va intalni in primul tur pe Ajla Tomljanovic (26 de ani, 47 WTA). Ziua și ora intalnirii inca n-au fost anunțate, dar…

- Jucatoarea olandeza Kiki Bertens a declarat, sambata, dupa ce a castigat Madrid Open, ca Simona Halep o face sa joace cel mai bun tenis, potrivit news.ro."Sunt foarte fericita ca am castigat acest trofeu, inseamna mult pentru mine, dupa ce anul trecut am jucat finala pe acest incredibil teren.…

- Kiki Bertens a câștigat în fața Simonei Halep al doilea trofeu din cariera sa, învingând-o în finala turneului de la Madrid (scor 6-4, 6-4). Olandeza a declarat, la festivitatea de premiere, ca Simona Halep o face sa joace cel mai bun tenis. "Îmi pare rau, Simona,…

- Simona Halep (3 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.021.128 dolari. Sportiva noastra a trecut in minimum de seturi și game-uri, 6-0, 6-0, de Viktoria Kuzmova (Slovacia, 46 WTA). Kuzmova eliminase in precedentele doua tururi sportive din…