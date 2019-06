Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Simionescu așteapta cu nerabdare sa devina mamica pentru prima oara, la 21 de ani. Artista este foarte activa pe plan profesional și inca onoreaza evenimente, in ultimul trimestru de sarcina.

- Cantareata Lavinia Parva urmeaza sa nasca la inceputul lunii iunie un baietel, primul copil din relatia cu actorul si cantaretul Stefan Banica Jr. Desi se afla pe ultima suta de metri cu sarcina, vedeta este inca foarte activa, fiind recent surprinsa la cumparaturi.

- Teofil Vlad, unul dintre cei mai cunoscuți alpiniști romani, cel care a cucerit recent Varful Pumori din Himalaya - 7160 metri, se pregatește de cursa cea mare, cucerirea Everestului. Teo va pleca joi, 21 martie, intr-o calatorie care va dura mai bine de doua luni și jumatate, iar pe langa implinirea…

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Alba impreuna cu specialisti silvici au continuat seria actiunilor, cu efective suplimentare, pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice. A fost facute 98 de controale in teren, in depozite si pe drumurile publice. Politistii au aplicat 227 de amenzi…

- Mirela Vaida mai are foarte puțin pana cand va naște cel de-al treila copil și dat fiind faptul ca va naște pe cale naturala, acest moment se va petrece de la sine, nefiind programat ca in cazul cezarienei.

- Un incendiu a cuprins, duminica, un depozit de materiale de constructii din orasul Sascut, fiind afectat pe o suprafata de aproape 700 de metri patrati, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al ISU Bacau, maiorul Andrei Grecu. Potrivit sursei citate, interventia este dificila…

- Ozana Barabancea arata pe zi ce trece mai bine. Ținutele pe care vedeta le adopta ii pun foarte bine in valoare noua silueta. In cele mai recente fotografii pe care le-a postat in mediul online, Ozana Barabancea impresioneaza cu look-ul sau. Vedeta poarta o rochie lunga, din dantela, foarte stransa…