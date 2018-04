Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Motru au fost sesizati ieri, prin serviciul 112, ca din depozitul de fier vechi de la Cariera Rosiuta (unitate care apartine CE Oltenia) „se fura cu TIR-ul”. Este vorba despre fierul ramas dupa dezafectarea unei mine dar si fier de cariera. Cel care a sesizat Politia acuza…

- Familiile cetatenilor romani decedati in explozia de la uzina chimica Kralupy nad Vltavou, Cehia, vor primi ajutoare de urgenta in valoare de 225.000 de lei din partea autoritatilor romane, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Muncii, transmis joi AGERPRES. ‘Guvernul a aprobat, in sedinta…

- PSD Gorj a organizat la sfarsitul saptamanii o intalnire intre parlamentarii partidului, primarii din zona Motru, conducerea Complexului Energetic Oltenia si liderii sindicali din minerit pe zona respectiva. La discutii...

- O delegatie a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), condusa de ministrul Natalia-Elena Intotero, se va deplasa de urgenta in Republica Ceha pentru a fi aproape de familiile cetatenilor romani care au decedat in incidentul de la uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou.

- Cel putin sase persoane si-au pierdut viata si alte cateva au fost grav ranite intr-o explozie produsa joi dimineata intr-o uzina chimica din orasul Kralupy-nad-Vltavou, la 30 de kilometri nord de Praga.

- Potrivit informațiilor obținute de Ambasada Romaniei la Praga, inca doua dintre victimele exploziei au fost identificate ca fiind cetațeni romani. Numarul cetațenilor romani decedați in urma tragicului eveniment a urcat la 5.

- Ministerul roman al Afacerilor Externe a anuntat, vineri, ca trei dintre cele sase persoane decedate in urma exploziei produse la o uzina chimica din Cehia au fost identificate ca fiind cetateni romani, potrivit datelor obtinute de catre reprezentantii ambasadei Romaniei in Cehia. Presedintele Klaus…

- Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apa (UATAA) din Motru are de recuperat de la populatie debite de 22 de milioane de lei. Directorul Uzinei de Agent Termic si Alimentare cu Apa din Motru, Eugen Corcoata, a declarat ca ...

- Bulgaria si Romania au inregistrat in 2017 cele mai scazute costuri orare ale fortei de munca din Uniunea Europeana, cele mai ridicate fiind in Luxemburg, Danemarca si Belgia, potrivit datelor publicate joi de biroul european de statistica, Eurostat, citat de News.ro.

- Cel putin sase persoane au murit si mai multe persoane au fost grav ranite, intr-o explozie survenita joi dimineata intr-o uzina chimica din Kralupy nad Vltavou (30 de kilometri la nord de Praga), au anuntat pompierii, relateaza AFP.

- Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apa (UATAA) din Motru a prelungit cu aproape o luna furnizarea caldurii catre asociatiile de proprietari din municipiu. Decizia a fost luata in urma unor acorduri scrise obținute de la cele 17 asociatii ...

- Un barbat de 44 de ani, din Motru, a fost amendat de polițiști ieri, dupa ce a fost filmat in timp ce se plimba cu snow-board-ul tras de un autoturism pe o strada din municipiu. Acesta a fost filmat de trecatori, iar imaginile au ajuns pe rețelele de socializare. Polițiștii au urmarit imaginile, l-au…

- Cel putin doua persoane au fost ranite miercuri, intr o explozie la o uzina a societatii Brenntag, la Saint Sulpice, in Tarn sud vest , potrivit La Deacute;pecirc;che, citata de Le Figaro.Explozia a avut loc intr o cuva de solventi, din motive necunoscute in aceasta faza, scrie Digi 24.Societatea Brenntag,…

- Distracție azi-noapte pe drumurile din Motru. Un tanar a ieșit sa se dea cu placa pe drumul inzapezit, fiind tras de o mașina. Drumarii i-au stricat distracția la primele ore ale dimineții, cand au ieșit sa puna material antiderapan...

- Potrivit primarului Timișoarei, pana de curent de joi dupa-amiaza a afectat circa 80 la suta din semafoarele din oraș, mai exact cele instalate in cadrul sistemului inteligent de semaforizare. „Din pacate s-a intamplat un lucru grav. A aparut o pana care a scos din funcțiune cam 80…

- Accident la Catunele un autoturism, condus de un tanar de 26 de ani, din Plostina, nu s-a asigurat la plecarea de pe loc si a fost acrosat de un auto, condus de un barbat in varsta de 46 de ani, din Motru. Se efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Articolul…

- Pandurii Targu Jiu – CS Mioveni 2-1, (1-1) Au marcat: Ionica (min.9), Tudoran (min.64) / Ayza (min.4) Stadion: Minerul (Motru); spectatori 500 Pandurii: Rz. Stanca (cpt.) – Bajan, Celea, Al. Vasilescu, Turda, Raiciu, Brinzan, Sut, Danaricu (min.46-Tudoran), B. Leman…

- De aproape 30 de ani, dr. Elena Vrabie, pana vineri sef Serviciul Igiena Mediului din cadrul Directiei de Sanatate Galati, este si cea care, alaturi de cei care au facut de-a lungul timpului parte din echipa sa, a ”pazit” calitatea apei orasului si judetului. A pornit la drum din 1989, cand Sanepidul,…

- Uzina de autocamioane romanesti Steagul Rosu Brasov a fost, fara nicio urma de indoiala, una dintre cele mai mari izbanzi ale lui Ceaușescu. Fara ea, industrializarea Romaniei nu ar fi existat.

- Primarul din Motru vrea caldura din deseuri in municipiu. Ar fi posibil acest lucru daca ar obtine fonduri norvegiene care i-ar permite sa transforme deseurile in biogaz, iar combustibilul sa fie folosit la Uzina de Agent Termic si Alimen...

- Motrenii care figureaza cu datorii de luni sau chiar ani de zile catre Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apa (UATAA) Motru au fost dati in judecata. Unii dintre ei s-au trezit chiar in prag de evacuare din cauza restantelor la apa si...

- Iridex Group Import Export, lider în tehnologii de mediu, de gestiune a deșeurilor, construcții civile și industriale, îmbunatațiri funciare, proiectarea și operarea de depozite ecologice municipale, anunța rezultatul vizitei la depozitul ecologic de la Chiajna a reprezentanților Consiliului…

- Satele Lupoița, Rapa, Știucani, Roșiuța, Ploștina, Leurda și Horaști erau marți dimineața inzapezite, elevii din aceste localitații inotand in nameți in drum spre unitațile de invațamant. Localnicii au acuzat unitațile miniere din Motru de neimplicare, asta deoarece deszapezirea in aceste localitați…

- In contextul avertizarii meteo de Cod Portocaliu de ger si ninsori sub incidenta caruia se afla judetul Brasov, pana joi dimineata, agentii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie si cei de la Politia Locala au desfasurat, in aceste zile, activitati de identificare si conducere a persoanelor…

- Un tanar a amenințat ca iși omoara iubita in Timișoara și a starnit panica in randul vecinilor care au asistat uluiți la grozavie. Individul, inarmat cu un cuțit, a batut din ușa in ușa și a strigat ca orice persoana care va ieși va pieri dintr-o lovitura. Locatarii unui bloc din Timișoara au fost treziți,…

- Sase spitale din enclava rebela asediata Ghouta Orientala, situata la est de Damasc, au fost bombardate in ultimele 48 de ore, dintre care trei sunt in prezent scoase din functiune, iar doua opereaza partial, a informat marti coordonatorul regional al biroului ONU pentru afaceri umanitare in Siria,…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de execuție, vacante, dupa cum urmeaza: 1 post instructor de educatie (studii medii) la Serviciul de evaluare complexa a persoanelor…

- Un barbat, de 53 de ani, din Motru, Gorj, a fost condamnat ieri, de Tribunalul Gorj, la 30 de ani de inchisoare cu executare pentru comiterea infractiunii de omor. Ion Jianu a fost arestat la inceputul lunii august a anului ...

- Directia de Sanatate Publica Gorj a anunțat ca analizele de laborator au confirmat prezenta tulpinii de meningita in cazul baiețelului care a murit la inceputul lunii la Motru. „In urma analizelor de laborator efectuate de Ins...

- Doi din principalii agenti economici din municipiul Motru, fosta zona defavorizata, au sanse mici sa iasa din insolventa. Din cauza problemelor economice, Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apa din Motru, respectiv Unitatea de Executie Foraje, au inceput sa ...

- Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apa (UATAA) din Motru mentine deschisa flacara scandalului intre primar si directorul unitatii. Dupa ce a fost acuzat ca are interese ca insolventa UATAA sa continue, managerul Eugen Corcoata a iesit la at...

- Primarul din Motru, Gigel Jianu, sustine ca Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apa Motru ar fi putut avea sansa iesirii din insolventa in acest an, dar nu se doreste asta. Jianu crede ca motivul ar fi castigul pe care lichidatorul jud...

- Marian Pescaru, liderul Sindicatului Salariaților Exploatare Livrari Cai Ferate Uzinale(ELCFU) Motru, a anunțat miercuri la sediul executiv al Complexului Energetic Oltenia ca va intra in greva foamei daca angajații unitații din care face parte nu vor primi și ei sporul de fidelitate. Liderul…

- Subdiviziunea europeana a companiei Nissan a reusit sa atinga un record important in 2017. La numai un deceniu dupa ce modelul Qashqai si-a facut debutul, considerat primul automobil care a deschis segmentul crossover, a fost produs in peste trei milioane de exemplare.

- Rezultatul SML Gorj: Moartea copilului de patru ani a survenit din cauza insuficienței cardio-respiratorie acuta, consecința a unei meningo-encefalita acuta. Sreyultatele de aici, se vor trimite la Institutul Cantacuzino din București, pentru a confirma diagnosticul exact Un baiețel de patru ani,…

- Autoritatile nu au finalizat ancheta privind barbatul din Motru care a murit in luna decembrie, in timp ce se afla la cumparaturi la Selgros Craiova. Un container plin cu electrocasnice i-a cazut in cap, de la cinci metri. Inspector...

- Directia de Sanatate Publica din Gorj a declansat, joi, o ancheta epidemiologica dupa ce un baiat in varsta de patru ani, din Motru, suspect de meningita, a murit. Si Politia cerceteaza cazul, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Echipa Pandurii Targu Jiu s-a impus, scor 1-0, in partida amicala disputata astazi, pe stadionul “Minerul” din Motru, in fața formației CSO Filiași. Doljenii au inceput bine meciul și la un corner executat de Geanimu, Costea a reluat cu capul, ...

- Pe 5 și 8 februarie, de la 19:30, la Uzina cu Teatru, va avea loc premiera spectacolului „Strigoii” de Henrik Ibsen, lucrare de licența a Alexandrei Vieru, absolventa a Universitații Naționale de Arte „George Enescu” Iași, Facultatea de Teatru, secția Regie Teatru, clasa profesor universitar Ion Mircioaga.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, luni, la audierea din Parlament, ca legea pensiilor ar putea fi adoptata in aceasta sesiune parlamentara, precizand ca a avut deja o discutie in acest sens cu ministrul propus la Finante, Eugen Teodorovici. „Sper ca Legea pensiilor sa…

- Caz neobisnuit la o gradinita din Motru. O educatoare sustine ca nu isi poate tine orele asa cum trebuie de doua saptamani, pentru ca patuturile si mesele copiilor se misca tot timpul. Alina Pirvulescu a anuntat conducerea, care a c...

- Partia de schi din statiunea Covasna va fi deschisa publicului incepand de vineri, aceasta fiind cea de-a treia partie din judet practicabila in acest sezon hibernal. "Anul acesta vremea nu a tinut cu noi, cel putin pana in acest moment. Datorita conditiilor meteo nefavorabile, spre regretul…

- Corina Ciobanu, femeia din Motru ramasa vaduva in decembrie, dupa ce soțul ei a murit la cumparaturi, pentru ca marfa de pe motostivuitor s-a prabușit peste el, neaga o ințelegere cu Selgros Craiova. B1 TV a facut joi seara o emisiune po...

- • Terenul pentru viitoarea fabrica, concesionat In decembrie, o societate comerciala cu sediul in județul Ilfov, reprezentata de Mihai Gabriel Schintee, fiul fostului director al UATAA Motru, Ilie Schintee, a solicitat Consiliului Local concesionarea unei suprafețe de teren in oraș, pentru…

- Acționarii Remarul au un caștig de 14% Societatea de reparații de material rulant de cale ferata Remarul 16 Februarie va distribui investitorilor dividende de aproape 1 milion de euro. Actionarii Remarul au aprobat în aceasta saptamâna plata unor dividende de 4,4 milioane de lei din…

- Gigel Jianu, primarul din Motru, este de parere ca Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apa (UATAA) din municipiu ar trebui sa iasa in 2018 din insolventa, dar ca va fi foarte greu sa se realizeze acest lucru. Edilul ...

- Gigel Jianu, primarul din Motru, este de parere ca Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apa din municipiu, ar trebui sa iasa anul acesta din insolventa, dar ca va fi foarte greu sa se intample acest lucru. Edilul sustine ca totul depinde de deciziile pe care le vor lua administratorul judiciar si…

- Edilii din Gorj asteapta de urgenta fonduri din partea Consiliului Judetean pentru plata arieratelor. In momentul de fata se lucreaza la proiectele de buget si la listele cu investitii noi pentru anul 2018. Primarul din Rosia de Amaradia, Liviu Cotojman, a recunoscut faptul ca la nivelul institutiei…

- Doua milioane de lei! Atat are de recuperat Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apa (UATAA) din Motru de la familiile care au uitat sa mai treaca pe la casieria unitații. Din acest temei, datoriile uzinei, aflate deja in insolvența, de...

- Primarul municipiului Motru, Gigel Jianu, este pasibil de o amenda de 10.000 de lei pentru ca a pus colinde pentru cetațeni, pe stațiile amplasate in zona principala a orașului, de sarbatorile de iarna. Acesta a fost avertizat deja de reprezentanții Oficiul Roman pentru Drepturi de Autor (ORDA)…