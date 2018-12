Stiri pe aceeasi tema

- O scrisoare in care Albert Einstein respinge cuvantul ”Dumnezeu” pe care il considera un ”produs al slabiciunii umane” si in care trateaza subiectul identitatii evreiesti fost vanduta cu 2,4 milioane de dolari la o licitatie organizata marti in New York, a indicat o purtatoare de cuvant a casei Christie’s,…

- O pictura in cerneala cu o vechime de o mie de ani, realizata de unul dintre cei mai mari maestri ai literaturii chineze, Su Shi, a fost adjudecata pentru suma de 52,5 milioane de euro (59,5 milioane de dolari) cu ocazia unei licitatii desfasurate la Hong Kong, a anuntat luni casa de licitatii Christie's,…

- Potrivit unul clasament publicat de revista de specialitate Forbes, cântareața americana Katy Perry ocupa primul loc în topul celor mai bine platite artiste ale anului 2018, cu venituri de 83 de milioane de dolari în anul financiar cuprins între iunie 2017 si iunie…

- Katy Perry se afla in topul clasamentului Forbes la categoria cea mai bine platita artista a anului! Cantareata americana a castigat nu mai putin de 83 de milioane de dolari din concerte si vanzari. Potrivit unor surse, Katy ar obtine chiar si un milion de dolari pe spectacol.

- Katy Perry se afla pe primul loc in topul artistelor care au caștigat cel mai bine in anul 2018, potrivit unui top realizat de Forbes. Cu 83 de milioane de dolari in anul financiar cuprins intre iunie 2017 si iunie 2018, Katy a devansat-o pe Taylor Swift care a caștigat in aceeași perioada de timp…

- Paris Hilton și fostul ei iubit, Chris Zylka, se cearta pe inelul de logodna in valoare de 2 milioane de dolari, cu care actorul a cerut-o de soție la inceputul acestui an. Potrivit The Mirror, Hilton inca nu i-a inapoiat lui Chris inelul ce are un diamant de 20 de carate, iar acesta il vrea neaparat…

- Katy Perry s-a situat pe primul loc in topul celor mai bine platite cantarete in 2018, realizat de Forbes, cu castiguri de 83 de milioane de dolari in anul financiar cuprins intre iunie 2017 si iunie 2018.

- Cantaretul american Jay-Z este lider in topul de anul acesta al celor mai bine platiți artisti hip-hop realizat de Forbes, dupa ce, in ultimii trei ani, primul loc in clasament a fost ocupat de Sean "Diddy" Combs, scrie Mediafax.Potrivit publicatiei Forbes, care realizeaza anual acest clasament,…