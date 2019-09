Stiri pe aceeasi tema

- Luis Nițu (18 ani) a marcat primul sau gol pentru CS Universitatea Craiova in victoria cu Gaz Metan, scor 3-2, și spune ca e sigur ca a caștigat increderea antrenorului Victor Pițurca. „Am avut o lovitura la picior, dar n-am nimic grav. A fost un moment special astazi cand am marcat. Sper ca pe viitor…

- Oltenia fierbe! Peste putin timp incepe derbiul cu FCSB si Universitatea Craiova l-a pregatit dupa „reteta“ experimentatului antrenor Victor Piturca. Au fost si cate trei sedinte de pregatire pe zi in cele doua saptamani de intrerupere a campionatului. In plus, echipa s-a intarit in compartimentele…

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova, Victor Piturca, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca si-ar dori sa debuteze cu o victorie in partida cu FCSB, de duminica, admitand insa ca meciul este deschis oricarui rezultat. "Urmeaza meciul cu FCSB, primul pentru mine in calitate…

- Antrenorul CS Universitatea Craiova, Victor Piturca, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca are emotii la debutul sau ca tehnician al formatiei oltene si spune ca meciul cu FCSB nu este unul special, potrivit News.ro."Am luat un prim contact cu baietii, a fost din punctul meu de…

- Noul manager general al echipei Universitatea Craiova, Victor Piturca, a declarat, marti, in conferinta de presa in care a fost prezentat oficial, ca formatia alb-albastra va juca un fotbal ofensiv cu el la conducere. "La echipa nationala am jucat 4-3-3, sistem care se schimba de la o faza la alta.…

- Victor Pițurca iși face echipa de titlu la Craiova. Dupa Alexandru Mațel, pe care care fostul selecționer il dorește la echipa, Pițurca vrea la echipa inca doi jucatori. Pe lista lui Victor Pițurca se afla fundașul de la Viitorul, Virgil Ghița și Alexandru Baluța, de la Slavia Praga.Pentru fundașul…

- Victor Pițurca (63 de ani) și-a intrat serios in rol la CS Universitatea Craiova, club unde a fost instalat in funcția de manager. Fostul selecționer e la un pas sa reușeasca primul transfer din mandatul sau: Alexandru Mațel (29 de ani), de la Hermannstadt. Pițurca e gata sa-l aduca pe Alexandru Mațel…