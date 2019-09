Stiri pe aceeasi tema

- * Gaz Metan Medias- Universitatea Craiova 2-3 (1-2). Cardoso ('41), Rosu ('89) /Nitu ('6), Vatajelu ('42), Cicaldau ('57). Prima victorie a Craiovei in mandatul lui Victor Piturca. Interesant este faptul ca tehnicianul echipei din Banie, care s-a manifestat impotriva regulii U21, a admirat golul deschizator…

- Victor Piturca a obtinut prima sa victorie in cel de-al treilea sau mandat de antrenor al Universitatii Craiova, 3-2 cu Gaz Metan Medias, vineri seara, in deplasare, in primul meci din etapa a 10-a a Ligii I de fotbal. Universitatea a deschis scorul prin cvasidebutantul Luis Emanuel Nitu (6), care a…

- FCSB a invins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 1-0 (0-0), duminica seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a noua a Ligii I de fotbal, la debutul lui Victor Piturca pe banca tehnica a formatiei din...

- Formatia FCSB a invins, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Universitatea Craiova, intr-un meci din etapa a noua a Ligii I, primul pentru Victor Piturca pe banca tehnica a oltenilor.Citește și: Rareș Bogdan arunca in aer scena politica: Eu nu pot sa stau la masa cu…

- Narcis Raducan, directorul sportiv de la FCSB, a vorbit despre derby-ul cu CS Universitatea Craiova de duminica, de la ora 21:00. CS Universitatea - FCSB e duminica, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. „Ne pregatim ca pentru un meci mare.…

- Universitatea Craiova va sustine astazi, de la ora 16.00, o conferinta de presa in care oficialii clubului il vor prezenta supoterilor pe Victor Piturca, noul manager tehnic. Acesta isi va prezenta si staff-ul cu care va colabora in Banie si va anunta si obiectivele sale. GdS va va relata subiectele…

- Comisia Centrala a Arbitrilor a anuntat brigada care va oficia partida dintre FC Voluntari si Universitatea Craiova, programata vineri, de la ora 21.00, pe stadionul „Anghel Iordanescu”, din cadrul etapei a 8-a a Ligii I. Astfel, centralul intalnirii din Banie va fi Andrei Florin Chivulete, din Bucuresti,…

- Victor Pițurca revine in Liga 1. Fostul selecționer a fost numit azi manager al Universitații Craiova. Victor Pițurca, 63 de ani, va conduce echipa de pe banca tehnica și va coordona strategia clubului pentru cel puțin 3 ani. Victor Pițurca a jucat la Universitatea Craiova in perioada 1975-1977, și…