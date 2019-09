Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Cluj s-a calificat, marti noapte, in optimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce a invins formatia de liga a treia FC U Craiova 1948 cu scorul de 3-2 (1-2, 2-2), dupa prelungiri, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova.

- Fanii FC U Craiova au facut spectacol inaintea meciului cu Universitatea Cluj din aceasta seara. FC U Craiova - U Cluj se joaca azi, pe „Ion Oblemenco”, de la 21:30, in „șaisprezecimile” Cupei Romaniei. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Plus. Pentru…

- FC U Craiova și U Cluj vor juca azi, de la 21:30, in 16-imile Cupei Romaniei. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Plus. Inainte de partida, prima pe care echipa lui Adrian Mititelu il va juca pe „Ion Oblemenco”, mai multe incidente au avut loc in…

- Azi, de la 16:30, incep 16-imile Cupei Romaniei. Toate cele 7 partide care se disputa azi vor fi liveSCORE pe GSP.RO. Cele mai tari partide al zilei vor fi UTA Arad - Dinamo și U Craiova 1948 - U Cluj, partida care va reprezenta debutul echipei lui Adrian Mititelu pe „Ion Oblemenco”. Un alt duel interesant…

- „U“ Craiova va sustine astazi o conferinta de presa. Vor participa antrenorul principal, Victor Piturca, si un jucator al echipei. Acestia vor prefata intalnirea cu CSM Resita, din saisprezecimile Cupei Romaniei. Disputa cu banatenii va avea loc miercuri, de la ora 18.45, pe stadionul „Ion Oblemenco”,…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat programul șaisprezecimilor de finala din Cupa Romaniei, unde vor exista mai multe dueluri interesante. Astfel, partida de pe 24 septembrie dintre UTA și Dinamo nu se va juca in nocturna, ci va incepe la ora 16:30. FC U Craiova, echipa lui Adrian Mititelu, va intalni…

- FC U Craiova - U Cluj, din șaisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei, se va disputa marți, 24 septembrie, de la ora 21:30, pe arena „Ion Oblemenco”. Partida dintre FC U Craiova și U Cluj va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Dupa multe tentative…

- Craiova a pierdut prima manșa cu AEK Atena din turul III preliminar al Europa League, scor 0-2 (Mantalos '61, Livaja '85). Oltenii au contestat decizia UEFA de a nu permite fanilor prezența pe stadion. Returul AEK Atena - Craiova va avea loc joia vitoare, la Atena, fara spectatori. Daca trec de greci,…