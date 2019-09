Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Cluj s-a calificat, marti seara, in optimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce a invins formatia de liga a treia FC U Craiova 1948 cu scorul de 3-2 (1-2, 2-2), dupa prelungiri, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova. FC U Craiova 1948, echipa patronata…

- Azi, de la 16:30, incep 16-imile Cupei Romaniei. Toate cele 7 partide care se disputa azi vor fi liveSCORE pe GSP.RO. Cele mai tari partide al zilei vor fi UTA Arad - Dinamo și U Craiova 1948 - U Cluj, partida care va reprezenta debutul echipei lui Adrian Mititelu pe „Ion Oblemenco”. Un alt duel interesant…

- „U“ Craiova va sustine astazi o conferinta de presa. Vor participa antrenorul principal, Victor Piturca, si un jucator al echipei. Acestia vor prefata intalnirea cu CSM Resita, din saisprezecimile Cupei Romaniei. Disputa cu banatenii va avea loc miercuri, de la ora 18.45, pe stadionul „Ion Oblemenco”,…

- FC U Craiova se pregatește pentru meciul cu U Cluj din șaisprezecimile Cupei Romaniei, partida ce se va disputa marți, de la ora 21:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Oficialii echipei au pus in vanzare bilete pentru meci in mai multe locații, printre care și in rețeaua de benzinarii OMV din toata țara.…

- FC U Craiova - U Cluj, din șaisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei, se va disputa marți, 24 septembrie, de la ora 21:30, pe arena „Ion Oblemenco”. Partida dintre FC U Craiova și U Cluj va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Dupa multe tentative…

- Partida din șaisprezecimile Cupei Romaniei dintre CSM Reșița și Universitatea Craiova are șanse foarte mari sa se dispute pe „Ion Oblemenco”. Sursele GdS susțin ca in aceasta seara ar fi avut loc discuții intre oficialii Universitații Craiova și cei ai formației din Reșița, iar cele doua parți ar fi…

- Victor Pițurca a avut o cerința expresa dupa venirea la Universitatea Craiova: montarea unui gazon mixt (iarba naturala și iarba artificiala) pe arena ‘Ion Oblemenco’. Primaria Craiovei a respins acest demers din motive financiare.

- FC U Craiova, formația lui Adrian Mititelu, și CS Universitatea Craiova, echipa din Liga 1, se lupta din nou pentru același stadion. De data asta, cel din Targu Jiu. Gazonul de pe stadionul „Ion Oblemenco” va fi schimbat in finalul acestui an, iar CS Universitatea va disputa meciurile de pe teren propriu,…