- Victor Pițurca (63 de ani) și Bogdan Argeș Vintila (47 de ani), antrenorii din „derby-ul” FCSB - CS Universitatea Craiova, au prefațat jocul la flash-interviurile de dinaintea meciului. Craiova și FCSB se intalnesc azi, de la 21:00, in derby-ul etapei cu numarul 9 din Liga 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro…

- Inainte de meciul cu FCSB, de azi, CS Universitatea Craiova a dat lovitura și i-a prelungit contractul lui Alex Cicaldau. Craiova - FCSB se joaca azi, de la ora 21:00, liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus Deși și-ar fi dorit sa plece in strainatate,…

- CSU Universitatea Craiova și FCSB se vor intalni duminica, de la ora 21:00, in derby-ul etapei a 9-a din Liga 1. La conferința de presa de azi, Bogdan Argeș Vintila, antrenorul FCSB, a dezvaluit ca vrea sa-i pregateasca o surpriza rivalului Victor Pițurca. CS Universitatea Craiova - FCSB va fi liveTEXT,…

- Managerul general al formatiei Universitatea Craiova, Victor Piturca, sustine ca echipa nationala a Romaniei poate obtine 'un rezultat mare' in partida cu Spania, programata, joi, in preliminariile EURO 2020.

- Atacantul roman Andrei Ivan s-a despartit de echipa rusa FC Krasnodar si este din nou jucatorul Universitatii Craiova, a anuntat marti clubul din Liga I de fotbal pe pagina sa de Facebook. ”Transfer definitiv. Contract pe 4 ani”, a indicat Universitatea Craiova, echipa care va intra de duminica sub…

- Gica Hagi nu a vrut sa vorbeasca despre numirea lui Bogdan Argeș Vintila ca antrenor la FCSB. Viitorul - FC Voluntari e duminica, de la 18:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Chiar daca Bogdan Argeș Vintila i-a fost secund pe vremea cand antrena…

- Victor Piturca a fost numit, joi, în functia de manager al echipei de fotbal Universitatea Craiova, a anuntat clubul pe pagina sa de Facebook. Fostul selectioner va conduce echipa de pe banca tehnica si va coordona strategia clubului pentru cel putin trei ani.

