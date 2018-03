”U” Cluj își continuă lupta pentru promovare Deși echipa sa va fi fața în fața cu ocupanta locului secund și, totodata, principala contracandidata la promovare, antrenorul Adrian Falub a subliniat, printre altele, importanța tuturor celorlalte partide ramase de jucat pâna la finalul sezonului. “Obiectivul nostru este sa promovam, așa ca urmeaza o noua cursa “a la longue&" pentru noi, ca sa spun așa. Mergem acolo conștienți ca ne așteapta un meci dificil, știm ca este o echipa greu de învins, care a înscris multe goluri și care are niște jucatori buni. Suntem încrezatori, vom… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

- Federatia Romana de Tenis continua procesul de formare a noii echipe de Cupa Davis, proces inceput in luna septembrie a anului trecut, cand jucatorii tineri au luat parte pentru prima data la intalniri oficiale. Atunci, ca si acum, colectivul tehnic a convocat opt jucatori, cu varsta intre 17 si 23…

- Chindia Targoviște a caștigat primul meci al etapei 23, reprogramata din cauza condițiilor meteo nefavorabile, scor 2-0, contra celor de la CS Știința Miroslava. Chindia Targoviște ramane in coasta celor de la Dunarea Calarași și AFC Hermannstadt, dupa victoria muncita obținuta contra Științei Miroslava,…

- In ziua de 23 martie a avut loc adunarea generala a Ligii pentru Apararea Drepturilor Pensionarilor Militari, eveniment la care, in ciuda vremii deosebit de nefavorabile foarte multi pensionari militari din Bucuresti au participat. Potrivit organizatorilor au luat parte la Adunarea Generala si pensionari…

- Europeana cu cele mai multe cazuri noi de tuberculoza inregistrate, incidenta fiind de 6,5 ori mai mare ca in UE, au informat specialistii de la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, care au organizat joi o conferinta de presa, cu ocazia Zilei Mondiale de Lupta impotriva acestei grave maladii, potrivit…

- Nationala feminina de tineret (sub 20 de ani) a Romaniei va juca la sfarsitul saptamani, in Sala Polivalenta din Cluj, pentru calificarea la Campionatul Mondial din Ungaria, programat in luna iulie. Romania, antrenata de Gheorghe Tadici și Bogdan Burcea, antrenorul ...

- Nationala feminina de tineret (sub 20 de ani) a Romaniei va juca la sfarsitul saptamani, in Sala Polivalenta din Cluj, pentru calificarea la Campionatul Mondial din Ungaria, programat in luna iulie. Romania, antrenata de Gheorghe Tadici și Bogdan Burcea, antrenorul ...

- Șumudica, despre titlul in Liga 1: ”Lupta la titlu se va da FCSB si CFR Cluj”. Antrenorul Craiovei, pus la colț. Marius Șumudica, antrenorul lui Kayserispor, a vorbit despre lupta la titlu din Liga 1, l-a criticat pe Devis Mangia, l-a “ințepat” pe Nicolae Dica și a vorbit despre situația sa din Turcia.…

- Dica l-a pus la punct pe Șumudica. Tehnicianul de la Kayserispor și-a gasit alt ”client”, pe Devis Mangia. In fotbalul romanesc nu numai patronii și conducatorii se cearta precum „țațele”, ci și antrenorii. Șumudica s-a autopropus la FCSB, iar Dica i-a raspuns. Intre timp, colericul Șumudica și-a gasit…

- CFR si FCSB au terminat la egalitate, 1-1, derby-ul play-off-ului. Culio a deschis scorul din penalty in prima repriza, dar Gnohere a egalat in prelungiri. Lupta la titlu ramane astfel exploziva in Liga 1, diferenta dintre cele doua fiind in continuare de doar 2 puncte. CFR a deschis scorul in minutul…

- Federația Romana de Tenis a pus in vanzare biletele pentru meciul din Fed Cup contra Elveției. Infruntarea are loc in week-end-ul 21-22 aprilie, in sala Polivalenta din Cluj. Daca "tricolorele" se vor impune, vor juca in 2019 in sferturile Grupei Mondiale. Cele mai ieftine tichete pentru infruntarea…

- Duelul de duminica are miza si mai mare fiindca CFR si FCSB au intrat in play-off cu punctaj impar si daca vor termina la egalitate de puncte, vor fi departajate de meciurile directe din play-off. Arde Gruia! CFR - FCSB e un meci cu un afis megaspectaculos: are titlul pe masa. Confruntarea de la final…

- Gigi Becali e mulțumit de programul din play-off și considera ca FCSB și Craiova nu-și permit niciun pas greșit in lupta cu CFR Cluj. "Uite cum a facut Dumnezeu. A organizat in așa fel incat CFR sa joace la inceput cel mai ușor meci, cu Poli Iași. Sa nu fie meciul asta in final. Poli Iași nu e Viitorul.…

- Ultimele evenimente petrecute pe scena vietii publice resitene arata mai mult decat deschiderea municipalitatii spre vehiculele electrice. Si chiar daca pana nu demult subiectul parea unul indepartat, chiar de domeniul stiintifico-fantasticului pentru malurile Barzavei, acum a devenit unul…

- Nume grele din partea patronatelor, dar si a sindicatelor, la conferinta de lansare a proiectului „Creative START – POCU/82/3/7/105021”, care a avut loc la Biblioteca Universitatii Oradea, miercuri, 7 martie 2018. Participarea lui, Florian Jianu, presedintele CNIPMMR, si a lui Dumitru Costin,…

- Ducfarm, brandul sub care functioneaza 19 farmacii in zona Ardealului, o afacere de fa­milie infiintata in urma cu 13 ani, a in­che­iat anul 2017 cu afaceri de peste 160 mil. lei, un avans de 28% fata de anul ante­rior, potrivit lui Radu Oprean, unul dintre actionari. Pentru anul acesta,…

- Romania a facut pasi foarte importanti, in cei 10 ani de participare la Uniunea Europeana, in ceea ce priveste Justitia si lupta impotriva coruptiei, considera ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell. Prezent, marti, la Cluj, unde a fost intrebat de jurnalisti ce crede despre ultimele evenimente petrecute…

- Social democratii au decis ieri, in sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca fiecare regiune sa fie reprezentata de catre doi vicepresedinti social democrati o femeie si un barbat. Obiectivul principal al Congresului din 10 martie de la Sala Palatului este adoptarea unui document programatic care…

- Grupul Wienerberger a obtinut venituri de 3,11 miliarde euro in 2017, in crestere cu 5% fata de anul anterior, cand au fost inregistrate venituri de 2,97 miliarde euro, se arata intr-un comunicat. Indicatorul EBITDA a crescut cu 3% in 2017, ajungand pana la 415 milioane euro, in timp ce in 2016 a fost…

- 30.000 de euro pentru proiecte artistice prin Fondul Jazz in the Park Festivalul Jazz in the Park lanseaza, pentru al patrulea an consecutiv, Fondul Jazz in the Park, mecanismul prin care participanții susțin arta și se implica in comunitate. Anul acesta organizatorii festivalului iși propun sa stranga…

- Merisoarele te ajuta sa slabesi, dar fac minuni si pentru inima si creier Originare din America de Nord, merisoarele imbunatatesc metabolismul si sistemul digestiv, iar asta te va ajuta sa slabesti. Merisoare - Beneficii pentru sanatate Trateaza infectiile urinare Sucul de merisoare contine…

- Gabriel Torje le-a cerut suporterilor sa dovedeasca faptul ca sloganul "caine pana la moarte" nu e doar o metafora, in incercarea de a-i face pe acestia sa fie langa echipa si in meciurile din play-out. PROGRAM PLAY-OFF LIGA 1. Cand se joaca "dubla" FCSB - CFR CLUJ. Vezi tintarul celor 10…

- Continua seria de meciuri amicale de fotbal pentru Atletic Olimpia Gherla. Echipa pregatita de Csaba Kilin și Adrian Trif a jucat joi la Cluj un amical cu U Cluj. Partida s-a jucat cu porțile inchise la stadion, la solicitarea antrenorului U, Adrian Falub, astfel ca spectatorii au lipsit cu desavarșire…

- Varsta nu conteaza atunci cand vrei sa devii antreprenor! Este deviza unor tineri din Cluj, care ii invita pe toți liceenii talentați la afaceri sa intre pe o platforma online unde pot fi consiliați.

- Spitalul Clinic de Urgența București, in calitate de Beneficiar, in parteneriat cu Asociația „PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila”, anunța lansarea proiectului cu titlul „Lupta pentru viața! Imbunatațirea competențelor personalului medical din serviciile de urgența in domeniile: boli cardiovasculare,…

- Nedelcearu a plecat de la Dinamo la Ufa: ”N-am apucat sa-mi iau la revedere de la colegi”. Dinamo l-a vandut pe fundașul central Ionuț Nedelcearu la gruparea din prima liga rusa FK Ufa, echipa aflata pe locul 6, cu 27 de puncte, dupa 20 de etape. ACTUALIZARE 15 februarie. Ionuț Nedelcearu a fost prezentat…

- Cu doua etape inainte de finalul sezonului regulat, Astra, Viitorul, Dinamo, CSMS Iași și FC Botoșani se lupta pentru trei locuri de play-off. Dupa ultima etapa, in care s-a impus contra Chiajnei, 4-3, Dinamo a urcat pe locul 6, luand locul celor de la FC Botoșani, care a pierdut cu CSMS Iași, 0-1. …

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, ca nu intentioneaza sa joace la egal meciul FCSB, deoarece daca ar face acest lucru formatia sa ar pierde cu siguranta. “Tot timpul, cand joci in deplasare, daca nu pierzi, e un rezultat bun, dar daca mergem cu gandul sa jucam la egal vom…

- Antrenorul FCSB, Nicolae Dica, a anuntat ca nu e speriat de derby-urile ce vor urma pentru echipa sa pe banda rulanta. Sambata, ros-albastrii se vor duela cu CFR-ul, urmeaza joia viitoare intalnirea cu Lazio din Liga Europa, iar duminica e marele meci cu rivala Dinamo. "Vine tsunami…

- Metalurgistul Cugir a remizat, astazi, intr-o spectaculoasa partida de verificare cu „U” Cluj, colega de serie și liderul din C5, dupa ce a condus cu 4-1 la pauza! Gruparea de sub Dragana a inceput fulminant confruntarea cu trupa lui Adrian Falub, startul perfect fiind concretizat de reușitele lui Șauca…

- Cu 3 etape inainte de final, lupta pentru ultimele trei locuri din play-off este tot mai incinsa. Dupa prima etapa din 2018, lupta pentru ultimele trei locuri care duc in play-off este tot mai complicata. CFR Cluj, FCSB și CSU Craiova au scapat de emoțiile calificarii și se lupta pentru titlu de campioana.…

- Lupta la titlu se anunta mai disputata ca niciodata in acest an deoarece doar campioana va merge in preliminariile Ligii Campionilor. CFR Cluj si FCSB se afla in pole-position la debutul1 acestui sezon, dar si echipa din Craiova ar putea sa intre in lupta pentru titlu in play-off. Echipa lui Dica…

- Pana la finalul sezonului regulat mai sunt patru etape si echipele isi fac deja calcule. Gica Popescu spune ca si el era nerabdator sa inceapa a doua parte a sezonului. Fostul capitan al Barcelonei spune ca se asteapta la o disputa spectaculoasa in play-off si le da sanse toate celor sase echipe…

- Pentru prima data dupa 14 ani, duelul dintre echipele care se bat la titlul de campioana, FCSB versus CFR, va decide si golgeterul Ligii 1. Ani la rand, in sezoanele precedente, golgeterul a fost o disputa intre alte echipe decat cele care si-au disputat si titlul de campioana. De aceasta data, miza…

- Antrenorul si presedintele Craiovei nu sunt pe aceeasi lungime de unda in privinta sanselor la titlu ale Universitatii, dar si a transferurilor facute in iarna aceasta. In timp ce Devis Mangia a subliniat achizitiile importante facute de CFR si FCSB, pe care le considera singurele favorite la titlu,…

- Midtjylland – CSM București, in Liga Campionilor de handbal feminin: ”Victoria cu Gyor ne-a dat incredere”. Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti intalneste, duminica, de la ora 17,00, in deplasare, formatia daneza FC Midtjylland, intr-o partida contand pentru grupele principale ale Ligii Campionilor.…

- Aflate in cursa pentru locul 1 care duce la barajul de promovare in C, primele doua clasate in campionatul județean al Bacaului s-au intarit in intersezon Le despart 6 puncte. Dar le apropie dorința de a caștiga campionatul. De a-l caștiga și, implicit, de a ajunge la barajul de promovare in Liga a…

- Mesajele Andreei Balan au creat reacții neașteptate. Artista a publicat pe contul de socializare doua imagini ce creaza o iluzie optica spectaculoasa, alaturi de care a scris cateva vorbe. Fanii au reacționat imediat. Andreea Balan le-a impartașit fanilor cate ceva din experiența ei și despre cum vede…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, reprezentat legal de d-nul Marius Nica, Ministru delegat pentru Fonduri Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020; Agenția pentru Dezvoltare Regionala…

- Dumitru Dragomir i-a luat apararea lui Gigi Becali in razboiul cu Armata si a vorbit despre favoritele la castigarea titlului in Liga 1. ...despre lupta la titlu: "Craiova are stadion, are antrenor, dar nu cred ca are echipa de titlu. Are suporteri tari de tot. Doar doua echipe se pot bate la titlu:…

- In perspectiva derby-ului FCSB - CFR, programat pe 10 februarie, pe Arena Nationala, Dan Petrescu are multi fotbalisti la limita suspendarii. Astfel, Arlauskis, Cristi Manea, Bordeianu, Djokovici, Omrani, Tucudean si Mailat au cate 3 avertismente si daca vor mai incasa unul in prima etapa, atunci nu…

- Romania trebuie sa continue lupta anticoruptie-diplomatul american A. Rupp Adjunctul sefului misiunii diplomatice, Abigail Rupp. Foto: ro.usembassy.gov Adjuncta sefului misiunii diplomatice a SUA în România, Abigail Rupp, a participat ieri, la o conferinta de grupul de analiza Citadel…

- Dupa ce i-a transferat pe George Țucudean și Valentin Costache, CFR Cluj s-ar putea desparți de un jucator. Jurnalistul italian Gianluca Di Marzio anunța ca AS Roma este interesata de aducerea fundașului dreapta de 21 de ani. Manea este imprumutat un an de CFR, de la Apollon, club cu care mai are contract…

- Narcis Raducan a analizat lupta pentru titlu din Liga 1 și a identificat trei mari avantaje de care CFR Cluj ar putea profita in duelul contra celor de la FCSB. Fostul oficial al celor de la Pandurii este de parere ca linștea lui Dan Petrescu la echipa și experiența acestuia pot cantari decisiv in lupta…

- Mai multi parlamentari de Mures au fost chestionati de jurnalisti de la Zi de Zi in privinta proiectului autostrazii A8 (Iasi - Targu Mures). Ei spun ca acesta nu ar trebui sub nicio forma abandonat. "Vad partea buna a lucrurilor. Vad ca dupa autostrada care leaga Tirgu Mures de Cluj si pentru care…