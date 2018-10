Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de baschet masculin U Banca Transilvania Cluj a fost invinsa miercuri, in deplasare, de formatia israeliana Ironi Ness Ziona, cu scorul de 91-78 (54-39), in prima mansa din turul al doilea al FIBA Europe Cup. Israelienii au eliminat in primul tur pe Sodertalje Kings (Suedia), in timp ce "U"…

- CSM CSU Oradea, campioana Romaniei, a ratat calificarea in turul al doilea preliminar al competitiei Basketball Champions League, dupa ce a fost invinsa de echipa finlandeza Karhu Basket si in mansa a doua a primului tur preliminar, cu 80-74 (18-23, 25-18, 18-26, 19-7), sambata, in Arena ''Antonio…

- Echipa masculina de baschet U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a invins-o pe CSM Targu Mures cu scorul de 88-71 (29-13, 22-16, 19-19, 18-23), miercuri seara, in deplasare, intr-un meci amical, potrivit site-ului oficial al clubului de pe Somes. Fara Marinov si Kuti, convocati la echipele…

- SCM Craiova, detinatoarea Cupei EHF, a ratat dramatic calificarea in grupele Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a fost invinsa cu scorul de 22-21 (12-14) de echipa croata Podravka Koprivnica, duminica, la Koprivnica, in finala Grupei preliminare B a competitiei. Gazdele au inceput…

- FCSB, vicecampioana Romaniei, a caștigat cu scorul de 2-1 partida retur cu Rapid Viena, disputata joi pe Arena Naționala, insa nu a reușit sa se califice in grupele Europa League. Austriecii s-au impus in dubla manșa cu scorul general de 4-3 și au lasat Romania fara reprezentante in grupele competițiilor…

- Vicecampioana Romaniei, FCSB, a ratat calificarea in grupele Europa League la fotbal, joi seara, desi a invins formatia austriaca Rapid Viena cu scorul de 2-1 (2-0), pe Arena Nationala din Bucuresti, in mansa a doua a play-off-ului. Rapid Viena s-a calificat grupe dupa ce in tur castigase…

- Antrenorul Nicolae Dica are parte de liniste inaintea meciului retur din playoff-ul Europa League cu Rapid Viena. Actualul selectioner al nationalei U21 a Romaniei, Mirel Radoi, a spus ca soarta tehnicianului ros-albastrilor nu depinde de calificarea FCSB-ului in grupele competitiei...

- Calificarea in grupele Europa League a fost, cel puțin la nivel declarativ, principalul obiectiv al FCSB-ului in acest start de sezon. Misiunea celei mai importante echipe din fotbalul romanesc s-a complicat insa dupa infrangerea dura suferita in turul cu Rapid Viena, 1-3, din turul play-off-ului. ...