U-BT Cluj, in finala Cupei Romaniei la baschet masculin

- Detinatoarea Cupei Romaniei la baschet masculin, U Banca Transilvania Cluj, si formatia CSM Oradea vor disputa finala competitiei in 2018, dupa ce au invins, luni, la Turneul Final 8 de la Sfantu Gheorghe, echipele SCM Timisoara, respectiv Steaua CSM EximBank Bucuresti. In prima semifinala a zilei,…

- Ministerul Turismului continua traditia evenimentelor de mare succes de la Targul de Turism de la Milano - BIT, deschis de pe 11 pana pe 13 februarie. Si in 2018, standul Romaniei ii impresioneaza chiar si pe cei mai exigenti vizitatori. Intins pe 100 de metri patrati, spatiul destinat tarii noastre…

- Ministrul Muncii va vorbi despre Legea pensiilor, va explica si cum se va face recalcularea pensiilor. De asemenea, Lia Olguta Vasilescu va face clarificari in ceea ce priveste noua grila de salarizare. Asteptam intrebarile dvs. pentru ministrul Muncii pe adresa de e-mail stireata@rtv.net. …

- Victorie entuziasmanta pentru U-BT in FIBA Europe Cup Intr-o atmosfera superba “studenții” au reușit calificarea in optimile competiției continentale. Partida a început cu un moment festiv, numarul 2 WTA, Simona Halep a facut prima angajare a meciului. Diferența dintre cele doua echipe…

- ”U”-BT, șase jucatori la All Star Game. Clujul, doi jucatori in echipa Sudului Ediția din acest an a All Star Game va avea loc la Sfantu Gheorghe, in 14 februarie. Clujul este bine reprezentat. Clujenii au fost votați "la greu" pentru ediția 2018 a meciului vedetelor din Liga Naționala de baschet.…

- Reșita este orasul din Romania in care se traieste cel mai rau, conform unei cercetari de piața, iar cartierul Titan, din București, este considerat cel mai avantajos din ounctul de vedere al costului vietii. Un studiu realizat de platforma de imobiliare Storia.ro si agentia D&D Research releva ca orasele…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, a vorbit, în exclusivitate, la Realitatea Tv, despre cazul copilului de 9 ani din Oradea, care a fost dat afara din spital, desi se afla în stare foarte grava.

- O cercetare D&D Research citata de businessmagazin.ro a analizat percepția romanilor asupra costului vieții din orașul și cartierul in care locuiesc corelat cu venitul lor. Analiza a ajuns la concluzia ca orașele cu cel mai ridicat cost al vieții sunt Reșița, Alexandria, Vaslui, Focșani, Piatra Neamț Satu-Mare,…

- Dezvoltatorii de spatii logistice si industriale vor livra in acest an, in Bucuresti, peste 300.000 de metri patrati, mai mult de jumatate din totalul anuntat pentru 2018. Timisoara dispare din topul oraselor cu cele mai mari livrari de spatii logistice si industriale in 2018, clasamentul fiind completat…

- Sorina PINTEA, ministrul Sanatatii, s-a intalnit in aceasta dimineata cu reprezentantii Aliantei Nationale a Pacientilor cu Boli Rare. "Va multumesc ca mi-ati dat ocazia de a incepe mandatul alaturi de pacienti. Pentru mine este important ca Ministerul Sanatatii sa fie deschis in colaborarea cu asociatiile…

- Infiintarea de noi centre de mari arsi este o prioritate a noului ministru al Sanatatii. La doi ani si trei luni de la tragedia din Colectiv, Romania are mai putin de 20 de paturi pentru astfel de pacienti, toate in Capitala. Patru centre urmeaza sa fie deschise la Timisoara, Iasi si...

- F8-ul Cupei Romaniei. Cand joaca U-BT Cluj-Napoca Federatia Romana de Baschet a anuntat programul partidelor din cadrul Turneului Final al Cupei Romaniei. Unul dintre cele mai asteptate evenimente baschetbalistice ale anului, Final Eight-ul Cupei României, va lua startul în 10 februarie…

- Compania aeriana TAROM pune in vanzare bilete de avion ieftine, pentru rutele externe, de Ziua Indragostiților. Oferta este valabila pana pe 2 februarie, pentru zborurile cu plecare din București, dar și pentru cele din Oradea, Satu Mare, Cluj, Timișoara, Suceava sau Iași. Biletele de avion la prețuri…

- Chiria pentru un apartament de doua camere varia la finele anului trecut intre minime de 150 de euro in municipiul Drobeta Turnu-Severin și 160 de euro in Sfantu Gheorghe și 350 de euro in București, cel mai mare nivel, de 400 de euro pe luna, fiind inregistrat in Cluj-Napoca, arata raportul Imobiliare.ro…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, vineri, dupa sedinta PSD, ca programul de guvernare este finalizat, precizand ca ministrii care nu mai raman in functie au sarcina sa ii pregateasca pe cei noi. Intrebata daca guvernul Dancila va fi unul mai bun, Olguta Vasilescu a raspuns…

- Dupa un meci greu, in care a dovedit deopotriva curaj si stapanire de sine, in momente cheie, Simona s-a apropiat la doar un pas de implinirea unei mari dorinte – aceea de a cuceri si un titlu de Grand Slam. Halep a iesit de pe teren invingatoare in meciul contra unei jucatoare care si ea […] Victorie…

- Clipe de groaza intr-un avion care venea de la Oradea la Bucuresti si in care se afla Ministrul Sanatatii, Florian Bodog. Unui pasager i s-a facut rau, iar avionul a fost la un pas de a face cale intoarsa, informeaza stiripesurse.ro. De profesie medic, Florian Bodog i-a acordat primul ajutor pasagerului.

- „Oradea are rezultate remarcabile și probabil cea mai buna administrație publica din Romania. La nivelul cheltuielilor de capital, Oradea a investit 240,4 milioane euro in ultimii 8 ani, ceea ce inseamna E1.225 pe cap de locuitor, iar la fonduri europene, a reușit sa atraga proiecte in valoare de…

- Compania aeriana romaneasca Blue Air a inregistrat o crestere cu 70% a numarului de pasageri, inregistrand un total de peste 5 milioane in 2017. In anul 2015, compania a transportat doar 2 milioane de pasageri. Cresterea numarului de pasageri s-a bazat pe 104 rute operate regulat…

- Protestul, organizat sub sloganul "Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre", va incepe in jurul orei 18.00 in Piata Universitatii. Conform programului organizatorilor, protestatarii din alte orase din tara vor fi asteptati de catre cei din Bucuresti la Gara de Nord pana la…

- Se aduna tara! Oferte de transport sau cazare gratis pentru protestul din Capitala Cei de la Coruptia Ucide, ii invita pe toti cei care doresc sa participe la protestul din 20 ianuarie din Capitala impotriva legilor Justitiei si doresc sa ofere gratis, fie locuri in masina, fie de cazare, sa compleeze…

- Aflata in Antalya pentru pregatirea partii a doua a sezonului de Liga 1, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe e foarte activa si pe piata transferurilor. Echipa covasneana a ajuns, astazi, la zece achizitii in aceasta iarna, in incercarea de a-si indeplini obiectivul: salvarea de la retrogradare. Un…

- Clujenii cumpara locuinte noi, desi sunt cele mai scumpe din tara Pe parcursul lui 2017, pretențiile vanzatorilor de locuințe din Romania - atat apartamente, cat și case - și-au menținut tendința de creștere. Potrivit raportului de piața trimestrial publicat de Analize Imobiliare, proprietațile…

- Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a vorbit despre demisia lui Mihai Tudose din funcția de premier. Ministrul a precizat ca a avut o comunicare foarte buna cu Tudose. „Chiar a fost un premier implicat. Nu mi s-a întâmplat ca și în cazul domnului Grindeanu, când…

- "Primarul Falca incearca sa isi mascheze incompetenta aruncand vina pe altii, acuzand factorul politic pentru pierderea banilor. USR Arad a demonstrat ca nu este asa, alocarea bugetara este transparenta si tine cont de performanta primarilor, nu de partid. Spre deosebire de Arad, municipiile Oradea…

- Handbalistele de la CS Universitatea Reșița au debutat cu dreptul in retur. Elevele antrenorului Cristian Busuioc au invins duminica dupa-amiaza pe ACS Odorheiu Secuiesc, in deplasare, cu scorul de 27-17. CSU Reșița a inceput in forța și in minutul 7 conducea cu 6-0, pentru ca la jumatatea…

- Bogdan Chitic Inaintea debutului in noul an, programat la finalul saptamanii viitoare, in cazul formațiilor de baschet juniori „U16”, și in saptamanile imediat urmatoare – in dreptul celorlalte categorii de varsta, cateva dintre gruparile ploieștene angrenate in fazele de clasificare și semifinale ale…

- Elevii au postat pe reteaua de socializare anuntul ca s-au clasat pe locul al doilea in competitie. "Astazi vise au fost implinite. Am realizat un lucru la care viseaza unii elevi de varsta noastra. Dupa luni de lucru, codul scris de noi a fost rulat pe statia internationala, in spatiu. Pe…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, care s-a intalnit, joi, cu reprezentantii pacientilor transplantati, le-a promis ca va discuta cu ei forma finala a proiectului de lege privind transplantul, inainte de a fi trimisa spre adoptare.

- Cele mai multe joburi disponibile la inceput de an sunt pentru candidatii cu experienta in domeniul IT, in vanzari si retail, in domeniul economic si in cel al transporturilor, potrivit unei analize realizate de o companie de recrutare online, transmite AGERPRES . Inceputul de an vine cu o oferta numeroasa…

- La mijlocul zilei de sambata se inregistrau temperaturi de 16 grade Celsius in Calarasi, cel mai cald din tara, in timp ce in Targoviste sunt 15 grade, iar in Bucuresti si Ploiesti e o vreme cu temperaturi de 14 grade. In Braila, Constanta, Drobeta Turnu Severin, Sibiu si Suceava sunt 11 grade,…

- Cazul ”Corona” ia deja forma unui serial de tipul ”Prison Break”, are intriga, actiunea este ”intretinuta” de deciziile luate in cadrul Federatiei Romane de Handbal la diferite instante. SCM Timisoara arata probele si spera ca forul decizional al FRH, Consiliul de Administratie, sa-si schimbe decizia…

- Unul dintre cei mai apreciati si iubiti actori ai Teatrului Regina Maria din Oradea va primi de acum aplauze printre ingeri. Actorul Ion Abrudan, tatal indragitei vedete de televiziune, Crina Abrudan, s-a stins din viata ieri, in a doua zi de Craciun. Sarbatorile n-au mai fost la fel anul acesta pentru…

- Gazdele au inceput bine partida, conducand pe durata primei reprize, Timisoara revenind pe final de sfert, la doar trei puncte, 15 – 12. Repriza s-a terminat cu 21 – 16. Cea de a doua a fost plina de cosuri, cele doua echipe nu s-au distantat una de alta, iar BC SCM a reusit sa treaca pe plus. Oaspetii…

- Purtatorul de cuvant al CFR Infrastructura, Oana Branzan, a declarat ca circulatia feroviara a fost oprita total pe timpul interventiei persoanlului feroviar, dupa ce incendiul la locomotiva unui marfar care transporta material lemnos a fost stins de pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii…

- A Cornel Sfaiter, presedintele FC Botosani a declarat ca este foarte important ca publicul sa fie aproape de echipa locala la acest meci extrem de important, meci care ar putea rezolva in cazul unui succes botosanean ecuatia prezentei gruparii pregatite de Costel Enache in play-off. „Ar fi ceva de…

- Clujul, printre orașele preferate de turiști pentru minivacanța Pensiunile și hotelurile din zonele de munte estimeaza un grad de ocupare de 85-90%, iar in topul destinatii pentru mini-vacanța de 1 Decembrie sunt statiunile montane, satele din Transilvania, Bucovina si Maramures, precum si Alba Iulia.…

- Mii de credincioși sunt așteptați sa participe la slujba de pomenire și la parastasul oficiate pentru a comemora 28 de ani de la moartea parintelui Arsenie Boca, la Manastirea Prislop din județul Hunedoara. Din spusele unora dintre enoriași, „Sfantul Ardealului” ar fi facut minuni, insa Sfantul Sinod…

- Potrivit unui studiu realizat de o platforma de imobiliare si de agentia D&D Research, orasele desemnate ca fiind cele mai dezavantajoase din punct de vedere al costului vietii sunt Resita, Alexandria, Vaslui, Focsani, Piatra-Neamt, Satu-Mare, Tulcea, Calarasi, Botosani si Braila. La polul opus, Brasov…

- Liga 1, etapa 19: CFR Cluj – ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (ora 20:45, Digi, Telekom, Look TV. Stadion: CFR Dr. Constantin Radulescu (Cluj-Napoca). Formația din Gruia, liderul Ligii 1, este mare favorita, iar cu o victorie s-ar putea desprinde la cinci puncte de FCSB și la șapte de CSU Craiova, cu…

- Liderul neinvins din Seria B a ligii secunde din handbalul masculin romanesc și-a trecut astazi inca trei puncte in cont, dupa victoria in fața Reșiței. Inca din primele minute, oaspeții au aratat ca nu degeaba sunt pe primul loc, oradenii distanțandu-se in mod constant pe tabela de marcaj.…

- De Black Friday 2017, agentia de turism Christian Tour are reduceri de pana la 70% la destinatiile interne si de pana la 50% la destinatiile externe. 0 0 0 0 0 0 Black Friday 2017 in turism coincide cu targul care are loc la Romexpo, in perioada 16-19 noiembrie 2017. Astfel, Christian…

- Deocamdata, la Timișoara, RATT a plantat gazon doar pe o fașie de cațiva metri, in fața Muzeului „Corneliu Miklosi”, de pe Take Ionescu, insa, potrivit primarului Robu, aceasta idee ar putea fi implementata la scara larga, insa doar acolo unde nu afecteaza traficul auto. „Ne-am gandit…