- BC CSU Sibiu s-a detasat in fruntea clasamentului Ligii Nationale de baschet masculin dupa ce a invins-o pe Steaua Bucuresti cu scorul de 75-71 (18-19, 18-10, 17-25, 22-17), sambata, in deplasare. Soarta partidei s-a decis in ultimele patru minute, dupa ce vicecampioana a condus cu 67-60,…

- BC CSU Sibiu a invins campioana CSM CSU Oradea fara drept de apel, cu scorul de 97-81(25-16, 17-22, 28-19, 27-24), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din Liga Nationala de baschet masculin. Isaiah Lemart Philmore a fost cel mai bun jucator de pe teren, cu 31 puncte si 5 recuperari…

- Campioana CSM CSU Oradea a intrecut-o fara probleme pe Dinamo Stiinta Bucuresti, cu scorul de 91-77 (28-19, 20-19, 25-20, 18-19), vineri, in deplasare, intr-un meci din Liga Nationala de baschet masculin. Sean Denison 16 puncte, Arturas Valeika 14 p, 7 recuperari, 5 pase decisive si Muhamed Pasalic…

- Nationala de baschet masculin a Romaniei a invins joi, la Oradea, reprezentativa Kosovo, scor 88-83 (35-35), in a doua partida din grupa B, contand pentru faza secunda a precalificarilor Campionatului European din 2021 informeaza news.ro.Principalii marcatori ai partidei au fost Watson 19…

- Campioana Romaniei la baschet masculin, CSM Oradea, a fost invinsa miercuri, pe teren propriu, de formatia olandeza ZZ Leiden, cu scorul de 76-72 (40-31), in penultimul meci din grupa A a FIBA Europe Cup. Cu o etapa ramasa de disputat, CSM Oradea este eliminata din competitie informeaza news.roPrincipalii…

- Echipa de baschet masculin U Banca Transilvania Cluj a fost invinsa vineri, pe teren propriu, de vicecampioana Steaua Bucuresti, cu scorul de 71-67 (38-36), in derbiul etapei a III-a a grupei valorice A din Liga Nationala, informeaza news.roPrincipalii marcatori ai partidei au fost Washburn…

- Echipa de baschet masculin U BT a invins miercuri, pe teren propriu, formatia israeliana Ironi Ness Ziona, cu scorul de 89-88 (42-43), in mansa retur din turul 2 al FIBA Europe Cup. Clujenii mai spera la sansa calificarii in grupe pe unul din cele patru locuri de ”lucky-loser”, care vor fi decise…