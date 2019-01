U-Banca Transilvania are un meci test cu rivalii de la CSM Oradea

Stiri pe aceeasi tema

- Meciul va avea loc duminica, 6 ianuarie, începând cu ora 18.00, la BTarena. Antrenorul principal al echipei U-Banca Transilvania, Mihai Silvașan, a declarat ca va fi un meci greu, clasic pentru ei, și ca nu se va putea baza pe câțiva jucatori de baza a echipei. „Va…

- SCM U Craiova a învins-o dramatic pe U-Banca Transilvania Cluj, cu 72-70 (10-15, 17-19, 27-14, 18-22), în Banie, dupa doua aruncari libere transformate de Igor Mijajlovic, cu 22 de secunde înainte de final. Porter Troupe, 14 p, 4 rec, 4 pd, Morris Curry, 14 p, 3 red, 5 pd,…

- Pâna în acest moment echipa U-BT, din șase partide disputate, a câștigat cinci dintre ele, singur pierdut fiind împotriva formației Steaua București, disputat pe teren propriu. Antrenorul echipei clujene, Mihai Silvașan, a declarat, înaintea derby-ului cu BC CSU…

- Antrenorul principal al U-Banca Transilvania, Mihai Silvașan, susține ca echipa este pregatita pentru duelul de duminica de la Oradea, cu CSM-CSU. ”În ultimii ani s-a creat o rivalitate foarte mare între noi și Oradea. Este un sentiment aparte când…

- Echipa antrenata de Mihai Silvașan se afla în acest moment pe prima poziție a calsamentului dupa victoria categorica, de saptamâna aceasta, în fața formației SCMU Craiova și continua forma buna. Cu cinci meciuri disputate în acest sezon și cu patru victorii, elevii…

- Clujenii au facut show pe parchet Salii Polivalente din Cluj-Napoca în compania formației din Craiova. Meciul a fost unul condus în totalitate de echipa clujeana care s-a distanțat înca din primul sfert la 11 puncte. Aceeași partitura a avut-o și celelalte sferturi clujenii…

- Campioana Romaniei dorește sa se revanșeze dupa debutul modest din Grupa A a competiției, in care a fost invinsa pe propriul teren de catre catre s.Oliver Wurzburg, scor 69-82. „Mergem in Olanda sa caștigam. Victoria lui ZZ Leiden in Turcia a fost, dupa parerea mea, foarte importanta. In acest…

- Antrenorul celor de la Manchester United, Jose Mourinho, ar fi facut, potrivit presei engleze, o pledoarie de tipul "sprijiniți-ma sau concediați-ma" in fața conducatorilor clubului, in speranța de a obține suportul public al acestora inaintea partidei de sambata cu Newcastle de pe Old Trafford.