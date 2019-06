Stiri pe aceeasi tema

- Pugilistul britanic Tyson Fury, fost campion mondial WBA, WBO si IBF la categoria grea, l-a prevenit, joi, pe germanul Tom Schwarz ca ii va 'tabaci fundul' cu ocazia meciului de sambata dintre cei doi, programat la Las Vegas (Nevada), informeaza AFP.

- Boxerul Anthony Joshua este "terminat" dupa ce a pierdut titlurile mondiale la categoria grea in fata lui Andy Ruiz Jr, a declarat conationalul sau, britanicul Tyson Fury, scrie Reuters. Fury, fost campion al greilor in versiunile IBF, WBA si IBO, va lupta sambata cu germanul Tom Schwarz…

- Tenismanul roman Marius Copil a fost invins de britanicul Daniel Evans cu 7-6 (3), 6-7 (4), 6-4, sambata, in semifinalele turneului challenger de la Surbiton (Marea Britanie), pe iarba, dotat cu premii totale de 137.560 euro. Copil (28 ani, 83 ATP), cap de serie numarul sase, s-a inclinat dupa doua…

- Boxerul american Deontay Wilder, campionul mondial en titre la categoria grea, versiunea WBC, a anuntat vineri ca il va infrunta din nou pe britanicul Tyson Fury, pe care nu a reusit sa-l invinga in primul lor meci, disputat anul trecut in luna decembrie, informeaza AFP. "Asa cum am spus…

- ​Boxerul american Deontay Wilder si-a aparat cu succes centura mondial WBC a categoriei grea, dupa ce l-a învins pe KO în prima runda pe compatriotul sau Dominic Breazeale, într-un meci disputat sâmbata la New York, informeaza Agerpres.Dupa doua minute si 17 scunde, Wilder…

- Boxerul american Deontay Wilder, campionul mondial en titre la categoria grea, versiunea WBC, l-a acuzat joi pe britanicul Tyson Fury ca face totul pentru a evita sa-l infrunte din nou, dupa un prim duel spectaculos, care s-a incheiat la egalitate, informeaza AFP.

- „Imi place Netflix, dar la naiba cu Netflix”, a spus Helen Mirren, marți, pe scena convenției anuale CinemaCon de la Las Vegas. Actrița a fost primita cu ropote de aplauze, cand a vorbit despre noul ei film „The Good Liar”. Dame Mirren a continuat in același stil: „Nu exista nimic mai frumos decat sa…